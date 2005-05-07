وزارت بهداشت واقعيتها را تكذيب مي كند !

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تمامي اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه از ارسال آخرين محموله فاكتور انعقادي به شهرستان ها بيش از 50 روزگذشته و نوشدارو بعد از مرگ سهراب مي رسد، زماني كه بيمار هموفيلي ساكن همدان به دليل نبود فاكتور انعقادي در اين شهر راهي تهران مي شود و بر اثر شدت خونريزي در بيمارستان امام خميني (ره) جان خود را از دست مي دهد، تازه مسئولان وزارت بهداشت به اين فكر مي افتند تا تعداد محدودي فاكتور انعقادي را به شهرستان ها بفرستند.

حتي زماني كه مديرعامل كانون هموفيلي ايران از كمبود فاكتور انعقادي شكايت مي كند مسئولان وزارت بهداشت كمبود اين دارو را توهم دانسته و اظهار مي دارند كه دارو به ميزان لازم در دسترس بيماران قرار دارد.

اما مدت زمان زيادي از اين اظهارات نمي گذرد كه بيماران هموفيلي براي تهيه داروي مورد نياز خود باز هم دچار مشكل مي شوند، در حال حاضر و در ليستي كه در كانون هموفيلي ايران است بيش از 350 بيمار هموفيلي منتظر دريافت دارو هستند.

چرا هيچ كس به سلامتي مردم اهميت نمي دهد؟

آمنه - م يكي از اين بيماران مي گويد: هيچ كس نيست كه جواب ما را بدهد، بيمارستان مي رويم مي گويند دارو نرسيده ، به داروخانه جامع مي آييم مي گويند هنوز كسي به ما دارو نداده است ، به مدير عامل كانون اعتراض مي كنيم مي گويد وزارت بهداشت مقصر است ، وزارت بهداشت هم كه مثل كبك سرش را كرده زير برف و انگار نه انگار كه مردم دارند مي ميرند.

او مي افزايد: همين هفته پيش يك بيمار بدبخت به خاطر نرسيدن دارو جان خود را ازدست داد، هيچ كدام از آقايان عين خيالشان هم نبود، حالا وزير بهداشت پيش خودش فكر مي كند زن و بچه آن مرحوم چطور به زندگي خود ادامه مي دهند.

پدر يك بيمار هموفيلي كه از اهواز براي گرفتن دارو آمده است در اين باره مي گويد: از قبل از عيد تا كنون از دارو خبري نيست ، دختر 13 ساله ام هموفيلي دارد، او خيلي درد مي كشد و بايد به موقع از داروهاي مورد نيازش استفاده كند اما هميشه براي تهيه داروهايش با كمبود رو به رو مي شويم.

او در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر خاطر نشان مي كند: براي گرفتن چند شيشه دارو بايد از اهواز به تهران بيايم وهر بار چند برابر پول دارو را هزينه سفرم مي كنم، آيا واقعا فرستادن دارو آن هم داروي بيماراني كه تعداد آنها مشخص است اينقدر براي سيستم عريض و طويل وزارت بهداشت سخت است؟! چرا اين آقايان به جان و سلامتي مردم اهميت نمي دهند؟! مگر آنها در آنجا غير از فراهم آوردن امكانات درست بهداشتي و درماني كار ديگري هم دارند؟!

مصطفي بياتي 38 ساله نيز يكي ديگر از بيماران هموفيلي است كه در داروخانه جامع كانون هموفيلي ايران نشسته و منتظر دارو است، او مي گويد: هر از گاهي اين وضعيت تكرار مي شود اما هر بار مسوولان سعي مي كنند با پاس دادن مشكل به يكديگر از زير بار مسئوليت شانه خالي كنند، هيچ كس نيست به آنها بگويد كه آيا خودتان طاقت داريد ساعت ها درد بكشيد و هيچ دارويي نباشد كه شما را تسكين دهد.

اين بيمار هموفيلي كه به دليل تزريق فراورده هاي خوني آلوده به ايدز نيز مبتلا شده است، در خصوص ادعاي مسوولان وزارت بهداشت در اين خصوص كه كمبود داروي هموفيلي را توهم كانون هموفيلي ايران دانسته اند، مي افزايد: تكذيب واقعيت ها توسط مسئولان كار تازه اي نيست ، آن ها 8 سال است كه وجود خون هاي آلوده را تكذيب مي كنند تا حق بيماران هموفيلي پايمال شود، تكذيب كمبود فاكتور كه كار چندان سختي نيست.

كسي پاسخ نمي دهد؟

سال پاسخگويي به پايان رسيد، اما مسوولان وزارت بهداشت سعي نكردند به خواسته هاي مردم پاسخ دهند و يا حداقل سوالات آن ها را پاسخگو باشند، حالا در سال همبستگي و مشاركت ملي هم دعواهاي درون سازماني باعث شده تا بيماران بيش از پيش ضربه ببينند، وزارت بهداشت و درمان به فكر بيماران هموفيلي و رفع معضل كمبود داروي آنها نيست، بلكه به اين فكر است كه هر طور شده كمبودها را تكذيب كند، غافل از اينكه اين گونه برخوردها به هر حال تاريخ مصرف دارد .

آيا تهيه داروي بيماراني كه تعدادشان هم مشخص است براي وزارتخانه عريض و طويلي مثل وزارت بهداشت كار سختي است!

