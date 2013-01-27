بنزین را از5 به30 تومان رساندم اماآب ازآب تکان نخورد/موافق عسگراولادیم

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی عصر یکشنبه در جلسه پرسش و پاسخ خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا نظر شما با اظهارات اخیر آقای عسگراولادی موافق است گفت: نظر من مثبت است البته ایشان نظر خود را گفته اند. آقای عسگراولادی حتی از قبل از اینکه من و امثال من کار مبارزاتی را شروع کنیم در صحنه حضور داشتند و بیشتر از من در زندان بوده اند و دلشان برای انقلاب می سوزد.

از هاشمی سئوال شد در مناظره ها به شما بسیار توهین و تهمت زده شد آیا پاسخی نمی دهید که در پاسخ گفت: من بارها پاسخ داده ام حتی در نماز جمعه ولی کسی گوش نمی کند . همه حرف خودشان را می زنند نمی شود که امنیه ببرم پیش آنها. حضرت علی هم وقتی شهید شد گفتند مگر نماز می خواند. به امام حسین هم گفتند خارجی، ما که دیگر به اندازه معصومین نیستیم.

هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این که آیا شما توان دارید تا اوضاع کشور را از این بی سروسامانی نجات دهید گفت: توان من و راه من رهبری است و امید است که بتوانیم نامزدهایی با سلیقه های مختلف وارد میدان انتخابات شوند البته اگر بشود.

برخی از خبرنگاران در مورد وضعیت اقتصادی موجود و قیاس آن با دوران دولت سازندگی سئوال کردند که هاشمی پاسخ داد: هدفمندی یارانه ها در دولت من به نام تعدیل اقتصادی مطرح شد جنگ که تمام شد بنزین 5 تومان بود و من قیمت آن را به 30 تومان رساندم ولی آب از آب تکان نخورد کسی هم اعتراض نکرد بعد کوپن ها را حذف کردیم البته بانک مرکزی و وزیر اقتصاد قبل از حذف کوپن ها بازار را پر نکردند و سه ماه تورم داشتیم آن زمان من تهران نبودم، رهبری تلفن زدند گفتند وضعیت این چنین شده و ما یک هفته ای اوضاع را سر و سامان دادیم.

رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: در زمان دولت من تورم 30 درصدی بود و من تورم 17 درصدی را تحویل آقای خاتمی دادم . آن زمان بیکاری 16 درصد بود و من بیکاری 9 درصدی را تحویل دولت هفتم دادم.

هاشمی رفسنجانی گفت: برای انجام کارهای بزرگ باید طبقه نیازمند را هم دید من پول تو جیب مردم نریختم. آن زمان لایحه ای به مجلس دادیم که در آن فردا دارو ، مسکن، تحصیل و بیکاری بیمه بود ولی زمانی که خاتمی رئیس جمهور شد گفت لایحه اشکال دارد از مجلس پس گرفت و دیگر معلوم نشد این لایحه چه شد. طرح من این است که باید تامین اجتماعی فراگیر شود و هر کودک از بدو تولد بیمه باشد.