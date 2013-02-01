کشف مارمولک رنگارنگ در ویتنام

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی های ژنتیکی و مطالعات فیزولوژیکی نشان می دهد این مارمولک یک گونه جدید است که با مارکو لک های آبی که پیش از این در تایلند و میانمار کشف شده بود فرق می کند اگرچه در نگاه اول به آنها کم و بیش شبیه است.

در این گونه در طول فصل جفتگیری رنگ بدن مارمولک نر به طور مشخص درخشان می شود و از آبی لاجوردی تا فیروزه ای تغییر می کند تا از یک سو ماده ها را جذب کند و از سوی دیگر سایر نرها را بترسانند و تهدید کنند.

این مارمولک که در طول روز سبز و آبی است در طول شب قهوه ای تیره است و هیچ درخشندگی ندارد.

این گونه در سطح پشتی بدنش لکه های کمرنگ قهوه ای و موهای زرد رنگی که گاهی این موها روی صورتش هم دیده می شوند دارد که این مشخصه آن را از گونه هایی که تا کنون وجود داشته اند متمایز می کند.



دانشمندانی که این گونه را کشف کرده اند معتقدند در صورت تحقیقات بیشتر می توانند گونه های جدید دیگری از خزندگان در آسیای جنوب شرقی شناسایی کنند.