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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

منصوری در گفتگو با مهر:

شرط حضور عباسی در تیم برق ماندن تیم در لیگ است

شرط حضور عباسی در تیم برق ماندن تیم در لیگ است

شیراز - خبرگزاری مهر: نائب رئیس باشگاه برق شیراز گفت: شرط حضور عباسی در تیم برق ماندن تیم در لیگ است.

هادی منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جدایی "اصغر شرفی" از تیم برق شیراز در کمال آرامش بود، افزود: هیچگونه مشکلی در این راستا وجود نداشت و سرمربی سابق تیم برق شیراز بخشی از مبلغ قرار داد را دریافت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: طبق قانون و توافقات انجام شده بخشی از مبلغ قرار داد نیز کنسل می شود.

سخنگوی باشگاه برق شیراز با اشاره به اینکه تغییر درسرمربی تیم برق شیراز لازم بود، تاکید کرد: این تغییر باعث ایجاد شوک برای تیم می شود و امیدواریم این شوک به برتری تیم برق شیراز در مسابقات آینده ختم شود.

منصوری در پاسخ به  سئوالی در خصوص گذشته "عباسی" سرمربی جدید تیم فوتبال برق شیراز، گفت: گذشته این مربی در تیم برق شیراز مثبت بوده و اگر هم در یک دوره ضعیف کار کرده در زمانی دیگر باعث شد که تیم برق شیراز به لیگ برتر صعود کند.

وی تاکید کرد: به طور حتم تیم برق شیراز در دسته یک باقی خواهد ماند زیرا تمامی امکانات برای بازیکنان این تیم فراهم است.

کد مطلب 1802050

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