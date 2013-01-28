افزایش قیمت قیر اجرای طرح های آسفالت معابر در شیروان را با مشکل روبرو کرده است

خلیل چاره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان از دو ماه قبل جلسات متعددی را در رابطه با ترمیم و لکه گیری آسفالت خیابان های سطح شهر برگزار کرده و طرح های مناسبی نیز در این زمینه مصوب کرده اند.

وی اظهار داشت: طبق یکی از این مصوبات، شهرداری نسبت به واریز مبلغ مورد نیاز جهت تهیه قیر، به حساب سازمان همیاری ها اقدام کرده و این سازمان نیز در حال حاضر از طریق بورس در حال تهیه و خرید قیر مورد نیاز شهرداری شیروان است.

چاره ساز با انتقاد از قیمت بالای قیر و با بیان اینکه افزایش قیمت مصالحی مانند قیر اجرای طرح های آسفالت و لکه گیری معابر در شیروان را با مشکل روبرو کرده است، گفت : در خریدهای قبلی هر تن قیر بین 30 تا 40 هزار تومان تهیه می شد اما در حال حاضر مبلغ هر تن قیر به یک میلیون و 500هزارتومان افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد:علاوه بر افزایش قیمت و کیفیت پایین قیر، عدم دستیابی به آن نیز یکی دیگر از مشکلات جدی فراروی اجرای طرح های آسفالت معابر در این شهر شده و لازم است مسئولین در این زمینه چاره اندیشی کنند.

رییس شورای اسلامی شهر شیروان تصریح کرد: در شهرهای کوچکی مثل شیروان که کل اعتبار سالیانه آن حداکثر 100 میلیارد ریال است؛ مصرف هزینه 10 میلیارد ریالی برای تهیه قیر بسیار مشکل بوده و سایر بخش ها را با چالش مواجه می کند.

چاره ساز افزود: با این حال شهرداری شیروان اقدامات بسیار خوبی را زمینه لکه گیری و برطرف کردن موانع و چاله های موجود در خیابان های این شهر انجام داده و این روند نیز همچنان ادامه دارد.