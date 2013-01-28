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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۵۷

چاره ساز:

افزایش قیمت قیر اجرای طرح های آسفالت معابر در شیروان را با مشکل روبرو کرده است

افزایش قیمت قیر اجرای طرح های آسفالت معابر در شیروان را با مشکل روبرو کرده است

شیروان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر شیروان گفت: افزایش قیمت مصالحی مانند قیر اجرای طرح های آسفالت و لکه گیری معابر در این شهر را با مشکل روبرو کرده است.

خلیل چاره ساز در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: شورای اسلامی شهر و شهرداری شیروان از دو ماه قبل جلسات متعددی را در رابطه با ترمیم و لکه گیری آسفالت خیابان های سطح شهر برگزار کرده و طرح های مناسبی نیز در این زمینه مصوب کرده اند.

وی اظهار داشت: طبق یکی از این مصوبات، شهرداری نسبت به واریز مبلغ مورد نیاز جهت تهیه قیر، به حساب سازمان همیاری ها اقدام کرده و این سازمان نیز در حال حاضر از طریق بورس در حال تهیه و خرید قیر مورد نیاز شهرداری شیروان است.

چاره ساز با انتقاد از قیمت بالای قیر و با بیان اینکه افزایش قیمت مصالحی مانند قیر اجرای طرح های آسفالت و لکه گیری معابر در شیروان را با مشکل روبرو کرده است، گفت : در خریدهای قبلی هر تن قیر بین 30 تا 40 هزار تومان تهیه می شد اما در حال حاضر مبلغ هر تن قیر به یک میلیون و 500هزارتومان افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد:علاوه بر افزایش قیمت و کیفیت پایین قیر، عدم دستیابی به آن نیز یکی دیگر از مشکلات جدی فراروی اجرای طرح های آسفالت معابر در این شهر شده و لازم است مسئولین در این زمینه چاره اندیشی کنند.

رییس شورای اسلامی شهر شیروان تصریح کرد: در شهرهای کوچکی مثل شیروان که کل اعتبار سالیانه آن حداکثر 100 میلیارد ریال است؛ مصرف هزینه 10 میلیارد ریالی برای تهیه قیر بسیار مشکل بوده و سایر بخش ها را با چالش مواجه می کند.

چاره ساز افزود: با این حال شهرداری شیروان اقدامات بسیار خوبی را زمینه لکه گیری و برطرف کردن موانع و چاله های موجود در خیابان های این شهر انجام داده و این روند نیز همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1802053

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