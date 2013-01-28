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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۲

در دهه فجر/

سیستم تصفیه خانه فاضلاب دو واحد دامداری در نظرآباد به بهره‌برداری می‌رسد

سیستم تصفیه خانه فاضلاب دو واحد دامداری در نظرآباد به بهره‌برداری می‌رسد

نظرآباد - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد از تجهیز دو واحد دامداری این شهرستان به سیستم تصفیه خانه فاضلاب خبر داد.

علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این اقدام به منظور جلوگیری از آلودگی منابع پذیرنده محیط زیست انجام می شود.

وی گفت: با توجه به پیگیری هایی به عمل آمده و تعامل مثبت مسئولان واحدهای کشت و صنعت "زرین دشت هیو" و دامداری "افضلیان" دو سیستم تصفیه خانه فاضلاب این واحدها در دهه مبارک فجر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 250 میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین از انعقاد قرارداد نصب و تجهیز سیستم تصفیه خانه فاضلاب در دو واحد دامداری دیگر در نظرآباد خبر داد و گفت:  بر اساس برنامه زمانبندی اعلامی این سیستم ها در نیمه دوم سال 92 به بهره برداری خواهند رسید.

ناصری یادآور شد: در سال جاری اقدامات خوبی در کنترل آلودگی منابع پذیرنده محیط زیست در بخش واحدهای دامداری و صنعتی با تعامل و همکاری حفاظت محیط زیست و صاحبان صنایع در شهرستان نظرآباد انجام شده است.

کد مطلب 1802060

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