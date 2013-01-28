علی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این اقدام به منظور جلوگیری از آلودگی منابع پذیرنده محیط زیست انجام می شود.

وی گفت: با توجه به پیگیری هایی به عمل آمده و تعامل مثبت مسئولان واحدهای کشت و صنعت "زرین دشت هیو" و دامداری "افضلیان" دو سیستم تصفیه خانه فاضلاب این واحدها در دهه مبارک فجر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 250 میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.



وی همچنین از انعقاد قرارداد نصب و تجهیز سیستم تصفیه خانه فاضلاب در دو واحد دامداری دیگر در نظرآباد خبر داد و گفت: بر اساس برنامه زمانبندی اعلامی این سیستم ها در نیمه دوم سال 92 به بهره برداری خواهند رسید.



ناصری یادآور شد: در سال جاری اقدامات خوبی در کنترل آلودگی منابع پذیرنده محیط زیست در بخش واحدهای دامداری و صنعتی با تعامل و همکاری حفاظت محیط زیست و صاحبان صنایع در شهرستان نظرآباد انجام شده است.