امکان محرومیت دو ساله فوتبالیست دوپینگی/ نام بازیکن را اعلام نکردیم

احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهار نظر مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی مبنی بر اینکه " بازیکن این تیم 8 سال است که برای درمان از یک داروی خاص استفاده می کند و این دارو از سال جاری در لیست داروهای ممنوعه قرار گرفته که آن بازیکن از این موضوع بی خبر بوده است"، گفت: ما هیچگاه نام بازیکنی را که دوپینگ وی مثبت اعلام شده را اعلام نکرده و حتی نام باشگاه بازیکن خاطی را نیز اعلام نمی کنیم. من فقط باید بگویم بازیکن لیگ برتری که نمونه دوپینگ وی مثبت اعلام شده از داروی بتامتازون استفاده کرده که جزو لیست داروهای خاص و ممنوعه است.

وی درهمین خصوص افزود: ممنوعه بودن این دارو مربوط به یکسال یا دو سال اخیر نیست و من از زمانی که به یاد دارم این دارو جزو داروهای خاص و ممنوعه بوده است ضمن اینکه مدت زمانی که یک بازیکن از دارویی استفاده می کند دلیل بر این نمی شود که پاسخ نمونه دوپینگ وی مثبت نشود.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: شاید از این بازیکن در گذشته چند باز دیگر تست دوپینگ گرفته شده باشد که نتیجه آن منفی بوده است اما مثبت اعلام شدن آن به سه عامل اصلی بستگی دارد: ا- دز دارو 2- فاصله زمانی مصرف تا موقعی که تست دوپینگ گرفته می شود 3- شرایط فیزیولوژی فرد.

وی در پاسخ به این پرسش که میزان محرومیت در نظر گرفته شده برای بازیکنانی که از بتامتازون استفاده می کنند چقدر است، گفت: طبق قانون محرومیت بازیکنی که از بتامتازون استفاده کرده است از یک تذکر کتبی تا دو سال می تواند باشد. اگر بازیکنی که نتیجه دوپینگ وی مثبت اعلام شده بتواند در کمیسیون رسیدگی به تخلفات دوپینگ ثابت کند که ماده مصرف شده فقط به دلیل مصرف دارویی بوده نه به قصد دوپینگ شامل تذکر کتبی به وی می شود.

هاشمیان تاکید کرد: اثبات این موضوع خیلی سخت بوده و تقریبا 99 درصد غیرممکن است بنابراین اگر بازیکن خاطی نتواند این موضوع را ثابت کند از یک روز تا دو سال محروم خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای این بازیکن لیگ برتری کمیسیون رسیدگی به تخلفات دوپینگ تشکیل خواهد شد، گفت: ما برای هر بازیکنی که نمونه دوپینگ وی مثبت اعلام شود کمیسیون رسیدگی به تخلفات دوپینگ تشکیل خواهیم داد که کمیسیون بدوی این بازیکن لیگ برتری اوایل هفته آینده برگزار خواهد شد.