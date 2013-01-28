موفقیتهای تیم فجر سپاسی شیراز ادامه دارد

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز افزود: پیروزی در مقابل گهر درود در زمینی که تنها در مقابل استقلال باخته، خوشحال کننده بود.

وی تصریح کرد: اما باید توجه داشت که آن بازی، گذشته و بازیکنان جوان و با انگیزه فجر به فکر ادامه روند موفقیت در تمامی بازیهای لیگ برتر هستند.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با بیان اینکه تنها نام بازیکنان و تیمها تغییر می کند، افزود: زمانیکه قرار است ما تمامی بازیها را با موفقیت پشت سر بگذاریم دیگر نام تیم ها و بازیکنان برای جوانان ما بی معنی است.

یاوری در خصوص بازی مقابل سپاهان اصفهان تاکید کرد: سپاهان تیمی بزرگ و با سابقه درخشان در بازیهای آسیایی و لیگ ایران است اما این نام برای بازیکنان فجر تاثیری ندارد.

وی افزود: تیم فجر برای کسب موفقیت در مقابل سپاهان اصفهان قرار می گیرد و از تمام توان برای به دست آوردن سه امتیاز این بازی استفاده می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز یادآور شد: تمرینات مناسبی را طی چند روز گذشته انجام داده ایم و از نقاط قوت و ضعیف تیم سپاهان به خوبی آگاهی داریم.

"اصغر شرفی" مربی بزرگی است

یاوری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص برکناری "شرفی" از سرمربیگری تیم برق شیراز، گفت: اعتقادی به این نوع شوک ندارم اما امیدواریم این اقدام برای برق شیراز موثر باشد.

وی تاکید کرد: "شرفی" مربی بزرگی در فوتبال کشور است و باید متناسب با امکانات از افراد توقع داشت.