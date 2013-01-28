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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

حجت الاسلام مصائبی:

دشمنان از وحدت شیعه و سنی وحشت دارند

دشمنان از وحدت شیعه و سنی وحشت دارند

شاهرود-خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تاکید کرد: دشمنان اسلام از وحدت شیعه و اهل تسنن وحشت دارند.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته وحدت ضمن بیان اینکه دشمنان از وحدت شیعه و سنی وحشت دارند افزود: یکی از مباحث مطرح در عصر ما  که مورد توجه عموم اندیشمندان و روشنفکران، علماء دین، سیاستمداران و حتی عامه مردم بوده است، مساله وحدت بین شیعه سنی است.

وی تصریح کرد: برای دفاع از شریعت حضرت محمد(ص) بر اساس نظر مراجع عظام شیعه و علماء اهل تسنن، تمسک به حبل الله امری واجب است.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اظهار اشت: اندیشه وحدت میان مذاهب اسلامی یکی از موضوعاتی بود که در طی چهارده قرن که از بعثت رسول اکرم(ص) گذشته است در کنار همه منازعات و اختلافاتی که میان گروه‌های مذهبی به ویژه دو مذهب اصلی شیعه و سنی وجود داشت؛ مطرح بود.

 مصائبی با اشاره به اقدامات دنیای استکبار جهت اختلاف بین شیعه و سنی گفت: تخریب قبور بقیع، حرم امام حسین(ع) و قبور سامرا توسط وهابیون از جمله این اقدمات بوده است.

وی با بیان اینکه اشتراکات بین مذاهب فراوان است گفت: عمده و اساسی ترین آن، اعتقاد به خداوند، پیامبر اسلام(ص)، قرآن و کعبه است که پایه های اصلی شکل گیری اسلام هستند.

مصائبی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعتا دشمنان همیشه سعی می کنند تا بین اقوام و مذاهب مختلف تفرقه بیاندازند و ما باید هوشیار بوده و با خنثی کردن توطئه های آنان باعث افزایش  وحدت بین شیعه و سنی شویم.

کد مطلب 1802085

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