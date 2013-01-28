سالانه 100 هزار زندانی آموزش تخصصی می بینند

رحیم مطهرنژاد در حاشیه سفر یک روزه به استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برخی فعالیتهای اقتصادی بنیاد تعاون اظهارداشت: بنیاد تعاون زندانیان بیش از 44 مجموعه بزرگ صنعتی، کشاورزی و خدماتی را در استانهای مختلف کشور در اختیار دارد و آنها را اداره می کند.

وی افزود: 31 نمایندگی بنیاد تعاون نیز در سراسر کشور فعال هستند و برخی از مجموعه های بنیاد نیز به صورت شرکت، کارخانجات و مجتمع های کشاورزی، صنعتی و باغداری است.

حرفه آموزی 100 هزار مددجوی زندانی در سال

مطهرنژاد تصریح کرد: از نظر اشتغال در حال حاضر 48 هزار زندانی در سراسر کشور در داخل زندانها، پیرامون و بیرون از محوطه های آن ها مشغول فعالیت هستند و سالانه100 هزار نفر تحت آموزش قرار داده می شوند که70 هزار نفر گواهی مهارت دریافت می کنند که پس از آزدای می توانند در بیرون از زندان مشغول کار شوند.

اشتغال و مهارت آموزی در اولویت است

وی افزود: برای گسترش فعالیتها سیاست توسعه اشتغال در اولویت قرار دارد و رویکرد جدید بنیاد تعاون زنداینان بر این اصل است تا با مهارت آموزی بتوانیم زمینه اشتغال این افراد در عرصه های مختلف را فراهم کنیم.

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور یادآورشد: تاکنون 9هزار شغل برای مددجویان ایجاد شده است و در استان قزوین هم امروز با افتتاح چند طرح شامل آشپزخانه صنعتی، مجتمع حرفه آموزی، کارگاههای تولید موادغذایی و پوشاک، بستر افزایش اشتغال زندانیان فراهم شده است.

هدف گذاری ایجاد اشتغال100 هزار زندانی

مطهر نژاد بیان کرد: سیاست توسعه اشتغالزایی توسط بنیاد تعاون امسال نیز با جدیت دنبال شده و مصمم هستیم تا ظرفیت اشتغال مددجویان را به 100 هزار نفر برسانیم.

این مسئول اظهارداشت: تحقق اشتغال پیش بینی شده مستلزم همکاری و مساعدت بانکهاست که در صورت اجرای قانونی که مجلس تصویب کرده این مهم محقق خواهد شد.

مطهرنژاد گفت: در صورت تامین اعتبار یک هزار و440 میلیارد تومان مصوبه مجلس امسال قادریم برای30 هزار زندانی دیگر شغل جدید ایجاد کنیم.

وی افزود: بنیاد تعاون برای حمایت از زندانیان سرمایه گذاری قابل توجهی کرده و با همکاری ستادهای دیه و کمک به انجمن های حمایت از زندانیان تلاش می کنیم در پایان سال هم مبلغی به عنوان عیدی به خانواده زندانیان پرداخت شود که این هدیه شامل بسیاری از زندانیان خواهد شد.

وضعیت زندان های استان قزوین مطلوب است

این مسئول با تقدیر از خدمات خوب انجام شده برای اشتغال زندانیان در استان تصریح کرد: اشتغال نشسته در زندان مرکزی قزوین بسیار خوب است و بخش خصوصی بیش از یک هزار شغل نشسته ایجاد کرده که زندانیان وقت خود را پر می کنند و کارگاههای بسیار خوبی در بخش کشاورزی و دامداری ایجاد شده که جایگاه استان را تا رده دوم کشور ارتقاء بخشیده است.

وی اظهارداشت: استان قزوین ظرفیت آن را دارد تا رده اول قرار گیرد و بسرعت فعالیت های اقتصادی خود را توسعه دهد و از جمله با قابلیت هایی که دارد قادر است در بخش کشاورزی با زمین هایی که دارد با توسعه حداقل دو هزار راس دام و نیز در بخش صنعت می تواند کارهای بزرگی انجام دهد که امیدواریم برای سال92 گامهای بهتری در این بخش برداشته شود که از سوی بنیاد تعاون هم کمک مالی خواهیم کرد تا فعالیتها گسترش یابد.

مطهرنژاد یادآورشد: تاکنون یک میلیارد و500 میلیون تومان کمک به استانهای مختلف از محل منابع بنیاد تعاون سرمایه گذاری کرده ایم که بسرعت خواهیم توانست این کارها را گسترش دهیم.

وی از استقلال منابع مالی بنیاد تعاون خبر داد و افزود: بنیاد بیش از 65 سال سابقه فعالیت دارد و تاکنون خود گردان بوده و از هیچگونه منابع دولتی استفاده نکرده و مجموعه ای مستقل و عام المنفعه است و تمامی سودهای اقتصادی خود را در امور زندانیان و خانواده انها و توسعه فعالیت های زندان هزینه می کند.

مشارکت خیرین در فعالیتها ضروری است

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در امور اقتصادی تصریح کرد: در سیاست های جدید بنیاد از خیرین انتظار داریم برای مدجویان کار ایجاد کنند لذا ستادهای مشارکت و کمک های مردمی را در استانها فعال خواهیم کرد تا چه در دوران محکومیت و یا دوران آزادی برای مددجویان شغل ایجاد شود تا زندانی به زندگی شرافتمندانه باز گردد.

این مسئول تغییر نگرش جامعه نسبت به زندانیان آزاد شده را مهم ارزیابی کرد و گفت: از آنجا که اکثر زندانیان دچار آسیب های اجتماعی شده و پس از دوران محکومیت نیز با پیامدهای منفی آن دست به گریبان هستند همه ما وظیفه داریم با تغییر دیدگاه خود نسبت این افراد که بیش از90 درصد آنها انسان های خوبی هستند و با دلایل مختلف مانند مشکلات مهریه، نفقه، جهیزیه و اختلافات مالی زندانی شده اند و ظرفیت بازگشت به جامعه را دارند به ادامه زندگی شرافتمندانه آنها کمک کنیم.

وی افزود: مردم نباید نگران حضور زندانیانی که تحمل حبس کرده اند در جامعه باشند زیرا اگر با هم فکری بتوانیم زمینه اشتغال و بازگشت آنها به جامعه را فراهم کنیم بسیاری از آنها انسانهای مفیدی هستند که می توانند در خدمت خانواده و کشور باشند.

آزادی 25 هزار زندانی غیرعمد

مطهر نژاد با بیان آزادی زندانیان غیرعمد با کمک افراد خیر هم گفت: در آستانه دهه مبارک فجر25 هزار زندانی در سراسر کشور با کمک مالی قوه قضائیه و بانکها آزاد خواهند شد تا با راه انداختن کسب و کاری شرافتمندانه زندگی جدید خود را آغاز کنند و خوشبختانه 95 درصد این افراد وام های خود را باز می گردانند و بانکها نباید نگران بازپرداخت این تسهیلات باشند.