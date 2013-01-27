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۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۱۴

حبیبی:

خط انتقال لوله نفت به خارج از شهر قزوین منتقل می شود

خط انتقال لوله نفت به خارج از شهر قزوین منتقل می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری قزوین از انتقال مسیر لوله نفت به بیرون از شهر قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی در این باره اظهارداشت: با توجه به اینکه وجود خط لوله های اتصال گاز و نفت و نظایر آن در شهرها به ویژه مراکز پرجمعیتی مانند قزوین از لحاظ ایمنی ممکن است مشکلاتی را در آینده ایجاد کند این انتقال مسیر ضروری است.

وی افزود: با توجه به ساخت و سازها و رعایت حرایم آنها محدودیت هایی برای شهروندان بوجود خواهد آمد که در این راستا با پیگیری های انجام شده مقرر شده تا خط لوله شهر قزوین به خارج از شهر منتقل شود.

حبیبی تصریح کرد: این خط لوله در حال حاضرحدود هفت کیلومتر طول دارد که قرار است با جلساتی که با مسئولان خطوط انتقال لوله شرکت نفت، شهرداری، راه و شهرسازی و دیگر دستگاهها به عمل آمده این خط به خارج از شهر و به موازات اتوبان قزوین، نجان به طول حدود 13 کیلومتر انتقال یابد.

وی در پایان بیان کرد: مسئولان خطوط انتقال لوله، شهرداری و راه و شهرسازی در این زمینه آمادگی کامل دارند که تاکنون طراحی آن به اتمام رسیده و در اولین فرصت این طرح اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 1802098

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