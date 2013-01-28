نماز جماعت در 755 مدرسه زنجان برگزار می شود

امیر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: 397 نفر از فرهنگیان به دلیل کمبود روحانی در مدارس استان زنجان برگزاری نماز جماعت در مدارس را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت:طرح سامانه ائمه جماعات از سال 86 در کشور شروع شد و تا سال آینده در استان700 روحانی به مدارس اعزام خواهند شد.

استان زنجان در موضوعات مختلف وبه خصوص در حوزه فرهنگی در سطح ملی موفق به کسب رتبه های برتر شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:تلاش و کوشش معلمان در مدارس باعث شده که این سازمان هر سال به موفقیتهای مختلف دست پیدا کند.

نظری تاکید کرد: استان در ارزیابی‏های ملی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در سالهای 89 و 90 در سطح کشوررتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در ارزیابی‏ ملی استان زنجان در زمینه بزرگ‎داشت مقام معلم امسال رتبه دوم کشوررا به خود اختصاص داد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان یاد آورشد:سازمان آموزش و پرورش استان زنجان در استقرار نظام آموزشی 6-3-3 و تحقق برنامه های آن جزو استان‏های برتر در کشور است.

