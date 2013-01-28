187 طرح روستایی در دهه مبارک فجر در استان قزوین افتتاح می شود

حجت الاسلام محمود گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برنامه های پیش بینی شده در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باشکوهتر از سال گذشته تدارک دیده شده که با مشارکت مردم و مسئولان اجرا می شود.

وی افزود: با هماهنگی انجام شده با ارگانها و دستگاهای اجرایی مرتبط که در روستاها فعالیت دارند برنامه های متنوعی در بخشهای مختلف تدارک دیده شده که در جشنهای دهه مبارک فجر به بهره برداری رسیده و مردم از خدمات نظام برخوردار خواهند شد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی استان قزوین تصریح کرد: برگزاری مسابقات قرآن کریم در روستاها در چهار رشته شامل: قرائت و حفظ کل قرآن کریم برای برادران و مفاهیم و حفظ کل قرآن برای خواهران در چهار مرحله اجرا می شود.

این مسئول افزود: این مسابقات در چهار مرحله روستایی، شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود که تاکنون 200 نفر از علاقمندان برای شرکت در آن ثبت نام کرده اند که از هر رشته سه نفر برگزیده استانی معرفی و یک نفر برای مسابقات کشوری انتخاب خواهند شد.

گروسی یادآورشد: این مسابقات از روز دوشنبه 9 بهمن ماه در بخش استانی در قزوین و 18 و 19 بهمن ماه در مشهد در مرحله کشوری برگزار خواهد شد.

افتتاح 187 پروژه عمرانی در روستاها

وی از افتتاح طرح های عمرانی و خدماتی در روستاها و مناطق محروم نیز خبر داد و گفت: 187 پروژه کشاورزی، دام وطیور، نوسازی مدارس، افتتاح پایگاه بسیج، مرمت و آسفالت جاده و ساخت خانه های بهداشت با اعتباری بالغ بر 124 میلیارد و 675 میلیون تومان در ایام دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.

مسئول کمیته روستایی و عشایری استان قزوین بیان کرد: 138 طرح توسط جهاد کشاورزی، هفت طرح بسیج، چهار طرح توسط آموزش و پرورش و 138 طرح توسط دفتر امور روستایی اجرایی شده است.

نواخته شدن زنگ انقلاب

گروسی از نواخته شدن زنگ انقلاب در روستاها هم خبر داد و اظهارداشت: در سالروز ورود امام خمینی(ره) به میهن اسلامی زنگ انقلاب در تمامی روستاهای استان به صدا در خواهد آمد و این برنامه در روستای خوزنین که بیشترین شهید را تقدیم انقلاب کرده است با حضور مسئولان استانی به صورت نمادین اجرا می شود.

وی تصریح کرد: گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده شهداء، برگزاری مسابقات متعد فرهنگی، ورزشی با همکاری آموزش و پرورش و پایگاههای بسیج سپاه را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در مناطق روستایی ذکر کرد و افزود: برپایی جشن های پیروزی انقلاب در تمامی روستاها و به صورت نمادین در 34 روستا، نشست روشنگری با موضوع اقتصاد مقاومتی، یادواره شهدای عشایری و روستایی، اعزام کاروان راهیان نور به مناطق جنوب و غرب، اردوی زیارتی ویژه بسیجیان روستایی توسط کمیته روستایی و عشایری استان برای اجرا در دهه مبارک فجر امسال تدارک دیده شده است.

حجت الاسلام گروسی اظهارامیدواری کرد با مشارکت مردم مناطق روستایی جشنهای دهه مبارک فجر باشکوه خاص این ایام برگزار شود.