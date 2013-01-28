نقش موثر مددجویان کمیته امداد در چرخه اقتصاد/تولید 1300تن مواد پروتئینی

به گزارش خبرنگار مهر، نجفعلی انتظاری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان ضمن اشاره به نقش مدد جویان این نهاد در چرخه اقتصادی اظهار داشت: مدد جویان این نهاد سالانه بیش از هزار و 300 تن مواد پروتئینی از تولید می کنند.

وی تصریح کرد: مددجویان تحت پوشش این نهاد در استان سمنان با پرورش و نگهداری بیش از دو هزار و راس گاو و گوساله، 33 هزار و 780 راس گوسفند و بز و 42 نفر شتر، هم اکنون قادرند سالانه 457 تن گوشت قرمز و 893 تن شیر تولید کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان، با اشاره به اینکه مددجویان این نهاد با 534 کلنی زنبور عسل در سال دو هزار و 500 کیلوگرم عسل تولید و به بازار مصرف عرضه می کنند، گفت: امروز اشتغال خواسته اصلی مردم ما است که کمیته امداد با همه توان در این مسیر گام برمی‌دارد.

انتظاری خاطرنشان کرد: تولید سالانه دو هزار و 242 تن محصولات زراعی، 374 تن محصولات باغی و شش تن محصولات گلخانه ای از 808 هکتار سطح کشت این محصولات در استان سمنان از دیگر فعالیت های اقتصادی مددجویان تحت پوشش این نهاد است.