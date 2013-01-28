استان زنجان در حوزه فعالیت های فرهنگ دینی پیشتاز است

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حوزه فرهنگی و برنامههای دینی زیرساختها در این سازمان مورد توجه جدی است.
وی اظهار داشت: تاسیس فرهنگسرای قرآن و عترت استان زنجان گام موثری در گسترش فعالیتهای دینی و فرهنگی می باشد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برقراری ارتباط با استانهای فرهنگی توسط فرهنگسرای قرآن و عترت استان زنجان مورد توجه است و ارتباط استان با حرم حضرت معصومه (س) و قم برقرار شده است.
حجت الاسلام دشتکی تاکید کرد: تفاهمات صورت گرفته بین مجموعه حرم مطهر حضرت معصومه (س) و فرهنگسرای قرآن و عترت استان زنجان در 14 بند مطرح شده است.
وی افزود: نمایندگی حرم مطهر حضرت معصومه (ع) قبل از عید در استان زنجان راهاندازی خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: نمونهای از دانشکدههای حرم مطهر حضرت معصومه (س) در استان زنجان با پشتیبانی حرم نیز راهاندازی میشود.
حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه با برنامهریزیهای صورت گرفته و تفاهمات به عمل آمده در روزهای اربعین برنامه مشترکی توسط استان زنجان و حرم حضرت معصومه (س) در آنجا اجرا میشود.
وی یاد آورشد: فعالیتهای مجازی زیادی در استان صورت میگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: استان زنجان به عنوان دبیرخانه دائمی منطقه یک کشور با پوشش 12 استان دیگر انتخاب شده و در این راستا جشنواره در استان برگزار میشود.
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