استان زنجان در حوزه فعالیت های فرهنگ دینی پیشتاز است

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حوزه فرهنگی و برنامه‏های دینی زیرساخت‏ها در این سازمان مورد توجه جدی است.

وی اظهار داشت: تاسیس فرهنگسرای قرآن و عترت استان زنجان گام موثری در گسترش فعالیت‏های دینی و فرهنگی می باشد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: برقراری ارتباط با استان‏های فرهنگی توسط فرهنگسرای قرآن و عترت استان زنجان مورد توجه است و ارتباط استان با حرم حضرت معصومه (س) و قم برقرار شده است.

حجت الاسلام دشتکی تاکید کرد: تفاهمات صورت گرفته بین مجموعه حرم مطهر حضرت معصومه (س) و فرهنگسرای قرآن و عترت استان زنجان در 14 بند مطرح شده است.

وی افزود: نمایندگی حرم مطهر حضرت معصومه (ع) قبل از عید در استان زنجان راه‏اندازی خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: نمونه‏ای از دانشکده‏های حرم مطهر حضرت معصومه (س) در استان زنجان با پشتیبانی حرم نیز راه‏اندازی می‎شود.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه با برنامه‎‏ریزی‏های صورت گرفته و تفاهمات به عمل آمده در روزهای اربعین برنامه مشترکی توسط استان زنجان و حرم حضرت معصومه (س) در آنجا اجرا می‎شود.

وی یاد آورشد: فعالیت‎های مجازی زیادی در استان صورت می‏گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: استان زنجان به عنوان دبیرخانه دائمی منطقه یک کشور با پوشش 12 استان دیگر انتخاب شده و در این راستا جشنواره در استان برگزار می‏شود.