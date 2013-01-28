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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۴۲

انتظامی در گفتگو با مهر:

موسیقی تلفیقی از هنر و علم است/ افزایش فرهنگ جامعه با برپایی جشنواره

موسیقی تلفیقی از هنر و علم است/ افزایش فرهنگ جامعه با برپایی جشنواره

شیراز - خبرگزاری مهر: آهنگساز پیش کسوت کشور گفت: موسیقی تلفیقی از هنر و علم است که هنرمندان حاضر در ششمین جشنواره موسیقی فارس به خوبی این موضوع را عملیاتی کردند.

مجید انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنرمندان موسیقی کشور همواره تلاش می کنند به همگان نشان دهند که موسیقی، هنر و علم است تا بدین وسیله این برداشت اشتباه که موسیقی مطربی است از بین برود.

وی ادامه داد: گروه های موسیقی شرکت کننده در ششمین جشنواره موسیقی فارس با اجراهای مناسب خود به خوبی توانستند این موضوع را عملیاتی کنند.

افزایش فرهنگ جامعه با برپایی جشنواره ها

آهنگساز "بوی پیراهن یوسف" ضمن تقدیر از برگزار کنندگان ششمین جشنواره موسیقی فارس بیان کرد: هر قدم مثبتی که در زمینه هنر های مختلف کشور به ویژه موسیقی برداشته شود امتیازی مناسب برای آن رشته هنری است. 

انتظامی تصریح کرد: برپایی جشنواره ها در زمینه های مختلف هنری علاوه بر ایجاد شور ونشاط در جوانان زمینه ساز افزایش فرهنگ جامعه است.

وی اضافه کرد: در صورتیکه هرساله در مناطق مختلف ایران اسلامی جشنواره های نظیر ششمین جشنواره موسیقی فارس برگزار شود سطح علمی مردم افزایش می یابد و علاوه بر آن دید مسئولان نیز نسبت به موسیقی عوض می شود.

این آهنگسازهمچنین اظهار امیدواری کرد که جوانان فعال در عرصه موسیقی که بدون دستمزد و فقط به واسطه علاقه این کار را دنبال می کنند، بتوانند با بهره مندی از توجه بیشتر مسئولان  کشور به موسیقی به اهداف مورد نظرشان برسند.

کد مطلب 1802129

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