خالد مشعل به اردن رفت/ تیراندازی به اتوبوس حامل صهیونیستها در بیت المقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه معا، عزت الرشق عضو دفتر سیاسی حماس گفت: خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس برای دیداری چند روزه عازم اردن شده است.

وی توضیح بیشتری نداد اما برخی منابع نزدیک به حماس احتمال دادند که وی با تعدادی از مسئولان اردنی از جمله عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار و گفتگو کند.

منابع فلسطینی از تیراندازی به سوی یک اتوبوس حامل صهیونیستها در روستای حزما در شمال شرق بیت المقدس خبر دادند.

از سوی دیگر منابع وابسته به ریاست جمهوری تونس از تعویق دیدار المنصف المرزوقی رئیس جمهوری این کشور به نوار غزه به پایان مارس خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: این دیدار قرار بود نهم فوریه انجام شود اما به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل برای روند آشتی ملی میان فلسطینی ها این دیدار به پایان مارس موکول شده است.

خبر دیگر اینکه حماس ضمن مخالفت با به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی بر عدم چشم پوشی از وجبی از خاک فلسطین و برپایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 تاکید کرد.

از سوی دیگر منابع فلسطینی اعلام کردند: نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به منطقه ای در جنوب بیت لحم دو جوان فلسطینی را بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال دادند.