رقابت گروه های کلاسیک جشنواره موسیقی فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت گروه های موسیقی کلاسیک استان فارس صبح دوشنبه در شیراز آغاز شده و تا ساعت 13 نیز ادامه دارد.

در بخش کلاسیک ششمین جشنواره موسیقی فارس گروه های "آراد( کوارتت زهی)"، "باران ( کوارتت زهی)"، "دونت پیانو ماه ریز"،"دونت وکالیز"، "فرنای( کوارتت زهی)"، "گیتار کلاسیک شیراز"، ملودی" در حضور داوران با یکدیگر به رقابت می پردازند.

داوران بخش کلاسیک ششمین جشنواره موسیقی فارس منوچهر صهبایی، جاوید مجلسی و گالینا املچنگو آقایی هستند.

اجرایی گروه "کوارتت زهی هنگام" به سرپرستی "روزبه تابنده" برنامه ویژه روز سوم ششمین جشنواره موسیقی فارس است.