آغاز اجرای غیر رقابتی گروه های"محلی"و"کوبه ای" در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل به حد نصاب نرسیدن آثار بخشهای "محلی"و "کوبه ای" ششمین جشنواره موسیقی استان فارس برای حضور در بخش رقابتی و کیفیت بالای آثار ارسالی، این بخش به صورت غیر رقابتی با اجرای چهار گروه موسیقی محلی و سه گروه موسیقی کوبه ای برگزار می شود.

در بخش کوبه ای ششمین جشنواره موسیقی فارس گروه های "آبنوس"، "باراکا"، "دچار"ودربخش محلی گروه های "پینار"، "دنا"،"مولانا" و "هجران" آثارخود را برای علاقه مندان اجرا می کنند.

اجراهای گروه های موسیقی "محلی" و "کوبه ای" استان فارس تا ساعت 19 نیز ادامه دارد.