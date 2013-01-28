رسانه ها سیاه نمایی نکنند/ لزوم ترویج ارزشها در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعیدی یکشنبه شب در حاشیه نمایشگاه قرآن در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در ماههای ابتدای سال آینده انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و به همین دلیل رسانه ها باید زمینه برپایی انتخاباتی شورانگیز را همچون سایر انتخاباتهای گذشته فراهم کنند.

وی گفت: در جریان خبرها و فعالیتهای انتخاباتی و رسانه ای باید خطوط قرمز رعایت شود و به خصوص از پرداختن به مطالب و تصاویر سران فتنه باید خودداری شود.

این مسئول افزود: با گذشت سالها از انقلاب اسلامی شاهد تبلور رو به رشد انقلاب و پیشرفتهای ایران در ابعاد مختلف هستیم که این مسئله باید در رسانه ها بیشتر منعکس شود و امید به آینده و ترویج ارزشهای انقلابی در صدر فعالیتهای رسانه ای قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط تحریم کشور افزود: در این شرایط ما در جنگ اقتصادی با دشمنان نظام هستیم و باید با هوشیاری در تمام زمینه ها عمل کنیم.

سعیدی افزود: در چنین شرایطی امکان دارد نارسایی هایی در برخی موارد نیز دیده شود اما نباید رسانه ها با دامن زدن به این موارد سیاه نمایی کنند بلکه باید امید و مقاومت در مقابل دشمنان در جامعه ترویج شود.

وی ادامه داد: انقلاب ایران در مسیر توسعه و استقلال در حال حرکت است و به این حرکت خود ادامه خواهد داد.

وی از رسانه ها خواست در همه حال در مسیر قانون حرکت کنند و با ترویج معنویت در جامعه و امید بخشیدن به مردم کشور را در مسیر تعالی قرار دهند.