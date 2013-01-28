بررسی راهکارهای ارتقای سبک زندگی در دانشگاه علامه طباطبایی

حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر پرداختن به این مفهوم مهم و آسیب‌شناسی وضع موجود سبک زندگی در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی پرداختن به مساله سبک زندگی را در دستور کاری خود قرار داد.

وی به برگزاری نخستین همایش ملی آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای سبک زندگی در ایران امروز در دانشگاه علامه اشاره کرد و ادامه داد: این همایش به بررسی سبک و شیوه زندگی مطلوب و عقلانی، آسیب های سبک زندگی در ایران، راهکارهای ارتقاء سبک زندگی در ایران امروز می پردازد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این همایش اسفند ماه سال جاری برگزار می شود امیدواریم که نتایج خوبی از این همایش حاصل شود.