575پروژه روستایی و عشایری آماده بهره برداری در دهه فجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجفی عصر یکشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 987 میلیارد و 36 میلیون ریال در هزار و 95 روستا با جمعیتی معادل 24 هزار و 951 خانوار به بهره برداری می رسند.

وی گفت: این پروژه ها توسط جهاد کشاورزی، برق منطقه ای، نوسازی مدارس، راه و شهرسازی، آب و فاضلاب روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ورزش و جوانان، دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان و زابل و بهزستی به بهره برداری می رسند.

وی افزود: تشکیل 14 کمیته روستایی و عشایری در شهرستان ها، برگزاری بیست و دومین دوره رقابت های حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن در شهرستان ها، اعزام 40 گروه ثابت و سیار دامپزشکی برای سرکشی میدانی از هزار روستا، ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در ایام دهه فجر مانند مایه کوبی، معاینه و درمان دام، توزیع 10 هزار جلد کتاب آموزشی در خصوص پیشگیری از بیماری های دامی، برگزاری مسابقه شترسواری، دو و میدانی، قایقرانی و ماهیگیری، نواختن گلبانگ انقلاب در مدارس روستایی و دیدار با خانواده معظم شهدا، ایثارگران و عطرافشانی مزار شهدای روستایی از مهمترین برنامه های اجرایی در دهه فجر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان داشت: این استان ظرفیت ‌های خوبی در بخش کشاورزی دارد بگونه ای که در تمامی بخش‌ های زراعی، دامی، باغی، طیور، منابع طبیعی و مرتع فعال است.

وی گفت: سیستان و بلوچستان یکی از استان ‌هایی است که محصولات زراعی در چهار فصل سال آن تولید می شود.

وی افزود: در تولید محصولات دامی از تعداد 27 گونه بومی دام کشور هفت گونه مربوط به این استان است.

نجفی اظهار داشت: بهترین نژادهای گوشتی کشور گاو سیستانی و دشتیاری است که در این استان وجود دارد.

وی گفت: در حوزه شیلات نیز سیستان و بلوچستان رتبه نخست صید و صیادی کشور را به خود اختصاص داده و تنها استانی است که به آب های آزاد راه دارد.

وی افزود: تاکنون در یک میلیون هکتار مساحت سیستان و بلوچستان فعالیت های آبخیزداری صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان داشت: سالانه حدود سه میلیون و 500 هزار تن محصولات در تمامی بخش ‌های زراعی، باغی، مرتعی، دامی و شیلاتی استان تولید می شود.

وی گفت: بیش از هزار و 200 گونه گیاهی مرتعی در استان داریم که 70 گونه از آنها گیاه دارویی است.

وی افزود: امسال از 13 هزارو 500 نفر تعهد اشتغال سیستان و بلوچستان تاکنون برای 12 هزارو 600 نفر در بخش کشاورزی اشتغال ایجاد شده است که 87 درصد پیشرفت کار را نشان می دهد.

نجفی اظهار داشت: تاکنون با برگزاری 160 کارگروه توسعه بخش کشاورزی، 665 طرح با اعتبار هزار و 130 میلیارد ریال به تصویب رسیده که برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

وی گفت: از این تعداد برای 362 طرح با رقم 148 میلیارد ریال قرارداد منعقد شده است.

وی افزود: این طرح‌ ها زمینه اشتغال هزارو 648 نفر را فراهم می‌ کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان داشت: توفان، خشکسالی و حرکت شن های روان در استان باعث خسارات زراعی و دامی شده و تاکنون 37 هزارو 227 هکتار از محصولات زراعی، 34 هزارو 285 راس دام و 227 هکتار محصولات دامی در سیستان و بلوچستان بیمه شده است.

وی گفت: 32 میلیاردو 445 میلیون ریال نیز در سال زراعی گذشته غرامت بیمه به محصولات زراعی استان پرداخت شده است.

وی افزود: برای نگهداری روان آب ها و جلوگیری از هدر رفت آب باید ساخت سدهای مخزنی، بندهای کوچک آب و خاک و طرح های آبخیزداری در استان اجرایی شود.

نجفی با اشاره به جذب فارغ‌ التحصیلان بخش کشاورزی نیز اظهار داشت: تاکنون از طریق آزمون 361 نفر ناظر را در حوزه طرح های زراعی، باغی، دام، صنایع کشاورزی و غیره جذب کردیم که از این تعداد 123 نفر امسال از طریق آزمون جذب و استخدام سازمان جهاد کشاورزی می ‌شوند.