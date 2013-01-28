وقوع سرقت در خاش 14درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسانعلی آذرپودینه اظهار داشت: وقوع جرائم اجتماعی و امنیتی در این شهرستان کاهش چشمگیری داشته و این نشان دهنده ثبات امنیت و ارتقای شاخص های امنیتی در خاش است.

وی با اشاره به انواع شاخص های امنیتی منطقه گفت: عملکرد دی ماه 91 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در موضوع سرقت ها 14درصد، وقوع قتل 100درصد کاهش و کشف انواع قاچاق 18درصد افزایش داشته است.

وی افزود: وقوع تصادفات درون شهری نیز 31درصد کاهش و توقیف خودروهای متخلف 51درصد افزایش و توقیف موتورسیکلت های متخلف 357درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی خاش بیان داشت: با اقدامات خاص پلیسی و اجرای طرح های امنیت اجتماعی و مساعدت ادارات و سازمان های شهرستان خاش و همکاری خیلی خوب مردم با پلیس شاهد امنیت پایدار دراین منطقه و ناامن شدن فضا برای متخلفان، مجرمان، سارقان و قاچاقچیان هستیم.

دستگیری دو زورگیر سابقه دار در زاهدان

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان گفت: درپی افزایش وقوع سرقت های به عنف و زورگیری درسطح شهر زاهدان طی هفته های اخیر و القای ناامنی در سطح جامعه توسط عده ای سارق و زورگیر، پلیس آگاهی استان با تشکیل تیم ویژه کشف سرقت ها و مقابله با زورگیران با استفاده از کلیه استعدادها و بررسی پرونده های متشکله و جمع بندی اظهارات شکات و مشخصات فرضی سارقین و محدوده تردد آنها دو نفر از زورگیران را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه با هماهنگی مقام قضایی درمنازلشان دستگیر کردند.

سرهنگ محسن عطار افزود: ابتدا یکی از زورگیران تبعه کشور افغانستان در مخفیگاه خود دستگیر شد که در تحقیقات اولیه منکر هرگونه سرقت شد اما زمانی که با مستندات پرونده و شناسایی شاکیان مواجه شد، به جرم خود اعتراف کرد.

وی اظهار داشت: این متهم همچنین به چندین فقره سرقت، زورگیری و کیف قاپی در سطح شهر زاهدان با همدستی فردی دیگر اقرار کرد.

وی با اشاره به چگونگی دستگیری همدست این زورگیر گفت: همدست وی با هماهنگی قاضی پرونده در مخفیگاه اش در زاهدان شناسایی و دستگیر شد و در تحقیقات و بازجویی ها بلافاصله به جرائم خود اعتراف کرد.

وی افزود: در بررسی های بعمل آمده از مخفیگاه های آنان تعدادی ابزار سلاح سرد و موبایل های مسروقه کشف و ضبط شد.

دستگیری سارقان حرفه ای موتورسیکلت در نیکشهر و کنارک

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر بیان داشت: درپی گزارش های مردمی مبنی برافزایش سرقت های موتورسیکلت در این شهرستان، اقدام های لازم با تشکیل تیم ویژه مبارزه با سرقت آغاز شد و در تحقیقات به عمل آمده و با بهره گیری از عوامل بسیج و یگان امداد دو نفر از سارقان حرفه ای و سابقه دار منطقه شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ احمد رضا اربابی با اشاره به سوابق متعدد نامبردگان در سرقت های موتورسیکلت و خودرو گفت: در بررسی های به عمل آمده از محل اختفای سارقان چهار دستگاه موتورسیکلت و تعدادی سلاح سرد قمه از آنان کشف وضبط شد.

وی افزود: سارقان دستگیر شده اعتراف کردند که قصد داشتند موتور سیکلت های مسروقه را به ایرانشهر منتقل کرده و به فروش رسانند.

متلاشی شدن باند سارقان موتورسیکلت در کنارک

فرمانده انتظامی شهرستان کنارک اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان های چابهار و کنارک موضوع به طور ویژه دردستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ محمد علی خواجه افزود: پس از تحقیقات نامحسوس و تشکیل تیم ویژه مبارزه با سرقت و استفاده از تجربیات کارآگاهان آگاهی شهرستان کنارک و بررسی سوابق و شکایات مردمی تعدادی از سارقان در حوزه استحفاظی پاسگاه مومان این شهرستان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، ماموران پاسگاه و آگاهی و اطلاعات شهرستان در اقدامی غافلگیرانه وارد مخفیگاه آنان شده و شش نفر از سارقان را دستگیر کردند.

وی با اشاره به سوابق متعدد سارقان گفت: متهمان دستگیر شده به چندین فقره سرقت موتورسیکلت در شهرستان های چابهار و کنارک اعتراف کردند و گفتند موتورسیکلت ها را با تغییر شکل ظاهری و نصب پلاک غیر از پلاک اصلی آن به فروش می رساندند.

فرمانده انتظامی کنارک بیان داشت: ماموران انتظامی از این متهمان چند دستگاه موتورسیکلت مسروقه و تعداد زیادی لوازم جانبی آن را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شدند.

سرقت مسلحانه پژو پارس در ایرانشهر و کشف آن در یک ساعت

فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: درپی اعلام به مرکز پلیس 110مبنی بر یک فقره سرقت خودرو پژو پارس در یکی از خیابان های شهرستان ایرانشهر بلافاصله ماموران به محل مورد نظر اعزام شدند که فردی به آنان مراجعه و ادعا کرد فرد ناشناسی با تهدید اسلحه و شلیک یک تیر هوایی خودرو پژو او را به سرقت برده است.

سرهنگ علی ملکی آهنگران افزود: موضوع سرقت بلافاصله به عوامل گشت انتظامی سطح شهر اعلام که پس از یک ساعت خودروی سرقتی با دو سرنشین در یکی از خیابان ها توسط ماموران شناسایی شد.

وی اظهار داشت: سارقان بدون توجه به فرمان ایست ماموران به سرعت متواری شدند که ماموران ضمن رعایت جوانب ایمنی و تعقیب خودرو، سارقان را مجبور به فرار به خارج از شهر کرده و با رعایت قانون بکار گیری سلاح اقدام به تیراندازی هوایی و نهایتا تیراندازی به سمت لاستیک های خودرو کردند.

وی گفت: سارقان خودرو را به سمت زمین های کشاورزی هدایت و پس از رها کردن آن با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.

وی افزود: خودرو مسروقه به کلانتری انتقال یافت و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سارقان ادامه دارد.