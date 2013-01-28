محرومیت دوساله برای یک مصاحبه/ تیتری که نوروزی را نابود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین را از 10 سالگی اش خیلی ها می شناسند. از زمانی که قهرمان نونهالان ایران شد تا حالا که همیشه عضو ثابت تیم ملی و یکی از شش نفر المپیکی تاریخ ورزش تنیس روی میز کشور است. از ابتدای بازی اش تا دو، سه سال بعد از اینکه در تیم ملی بود در تیم نفت اهواز بازی می کرد. بعد مهرداد بابادی وند سرمربی وقت نفت اهواز به خاطر دستمزدهایی که به افشین از طرف تیم های دیگر پیشنهاد می شد به وی اجازه داد برود بدون اینکه این بازیکن ملی پوش بگوید قصد ترک اهواز را دارد. مهرداد بابادی وند آن زمان گفت: «افشین دین خود را به نفت ادا کرده و حالا می تواند با خیال راحت از نفت جدا شود.»

خیلی وقت بود خبری از افشین نبود. از زمانی که نوشاد و نیما عالمیان به صورت انحصاری به همه تورنومنتهای بین المللی فرستاده شدند. از زمانی که شهناز رئیس فدراسیون تنیس روی میز سابق استعفا داد و اردوهای تیم ملی کم و کمتر شد و بعد از آن که مدارکی جمع کرد که خوزستانی بودن خودش را به اداره کل ورزش و جوانان استان ثابت کند، تا همین دو هفته پیش که خبر محرومیت سنگینش در رسانه ها شوک عجیبی به جامعه تیس روی میز کشور وارد کرد.



نوروزی مصاحبه ای در یکی از روزنامه های سراسری انجام داده بود که توان فراوانی برای وی داشت و در نهایت با تصمیم فدراسیون پینگ پنگ این گفتگو باعث محرومیت دوساله و جریمه 20 میلیون ریالی اش شد. خلاصه ماجرا همین بود که نتیجه آن شد، همه جار و جنجال ها و گزارش هایی که از اطراف مثل سیلی سهمگین از راه رسید و باعث دوری افشین از پینگ پنگ شد.



یک تیتر و یک دنیا جنجال



با اینکه بسیاری از کارشناسان گفته های درون آن مصاحبه را که موضوع اصلی اش کم کاری های فدراسیون بود تائید کردند و نوروزی هم حرفهایش را تکذیب نکرده اما رئیس فدراسیون در یکی از برنامه های ورزشی صدا و سیما، اعلام کرد: «افشین باید حرفهایش را تکذیب کند و عذرخواهی کند». به گفته محمد زارع پور حرف های افشین دخالت در امور فدراسیون بود. اما نوروزی موافق این نظر نیست و می گوید: « تمام کارشناسانی که صحبت کردند، گفتند که حرفهای من در آن مصاحبه دخالت در امور فدراسیون محسوب نمی شود. من به عنوان کسی که می توانم حرفم را بزنم و زمانی نماینده بازیکنان در کمیته فنی تیم ملی و مجمع فدراسیون بودم، این مسائل را که مشکل همه بازیکنان است مطرح کردم، اما فدراسیون این مسئله را دخالت دانست و برخورد شدید کرد.»



نوروزی درباره مطالب چاپ شده در مصاحبه اش اظهار می کند: «به حرف هایی که گفتم اعتقاد دارم ولی مثلا تیتر مصاحبه را من نگفتم. ولی بقیه مطالب را گفته بودم.» قهرمان خوزستانی پینگ پنگ کشور، اعتقاد دارد تیتر مصاحبه یکی از عوامل تاثیرگذار در برخورد شدید فدراسیون است: «من هیچ وقت نگفتم فدراسیون محله برو بیاست. در متن مصاحبه نیست. چنین چیزی را من نگفتم. روزنامه نگار خودش این را در میان تیتر آورده و بعد هم تیتر اصلی اش کرده. بهتر بود آقای زارع پور قبل از اینکه چنین تصمیمی بگیرد و من را از اردو اخراج کند مرا صدا می کرد و از من می پرسید. من هم جاهایی را که از مصاحبه نگفته بودم تکذیب می کردم. آن وقت این مسائل پیش نمی آمد و با آن روزنامه نگاری هم که شیطنت کرد و این مسئله را به صورتی جلوه داد که انگار از زبان من گفته شده برخورد می کرد.»



نوروزی درباره تاثیر تیتر در واکنش تند فدراسیون تصریح می کند: « اگر کسی بخواهد مطلبی را بخواند به اولین چیزی که واکنش نشان می دهد تیتر است. در این گفتگو هم تیتر به گونه ای بود که بخواهد واکنشی در پی داشته باشد. اما تیتر مصاحبه، گفته من نبود. اگر قرار باشد چیزی را تکذیب کنم این را چون نگفتم، میگویم نگفتم. اما هیچ وقت چیزی را که گفتم تکذیب نمی کنم.»



وی درباره جنجالهای پیش آمده در پی این موضوع تاکید می کند: « آقای زارع پور یکی از موضوعاتی که مطرح می کردند این بود که چرا مسائل داخلی خانواده پینگ پنگ رسانه ای شد. اگر من با یک روزنامه مصاحبه کردم، واکنش ایشان به صورتی بود که ده ها رسانه دیگر به این مسئله پرداختند. پس بهتر بود به این موضوع دامن نمی زدند که کار به اینجا نمی کشید.»



فرصتی که داده نشد



یک روز پس از مصاحبه نوروزیف مجید احتشام زاده ملی پوش اسبق پینگ پنگ کشور هم گفتگویی انجام داده بود که باعث دلخوری و تنش در اردوی تیم ملی میان او و بازیکنان تیم ملی شد. زارع پور به او فرصت داد که مصاحبه را تکذیب کند. احتشام زاده هم تکذیب کرد و پرونده بسته شد. اما نوروزی با اشاره به اینکه این فرصت به او داده نشد، عنوان می کند: « فرصتی برای دفاع یا تکذیب به من ندادند. اینکه به این سرعت چنین واکنشی نشان دهند و چنین جریمه سنگینی ببُرند عمل معقولی نیست. خودشان موضوع را حاد کردند وگرنه مشکلی نبود که اینقدر تشدید شود و به رسانه ها کشیده شود.»



مدیر تیم های ملی نیز در این موضوع با نوروزی هم عقیده است. وی اظهار می کند: « رئیس فدراسیون خیلی عجولانه تصمیم به اخراج نوروزی گرفت.» مهرداد بابادی وند تاکید می کند: «صبر و حوصله می تواند بدون ایجاد بحران موجب حل و فصل خیلی از مسائل شود».



وی درباره شخصیت ورزشی نوروزی می گوید: « نوروزی از بازیکنان با اخلاق و تاثیر گذار در جوامع بین المللی پینگ پنگ است.» بابادی وند می گوید: « مسائلی را می‌توان داخلی حل کرد تا انعکاس نداشته باشد. رئیس فدراسیون می توانست در مورد برخورد با افشین نوروزی صبوری به خرج دهد و تصمیم عجولانه نگیرد. بهتر بود زارع پور تا زمان تشکیل جلسه کمیته انضباطی صبر می کرد و منتظر ابلاغ رای می ماند. اخراج نوروزی کار عجولانه ای بود. زارع پور اول باید حرفهای او را می شنید سپس در موردش تصمیم می گرفت.»



همانطور که بابادی وند اشاره کرد سوابق نوروزی نشان می دهد در 21 سالی که نوروزی از ابتدای شش سالگی خود را وقف پینگ پنگ کرده هیچ سابقه ای حتی یک مورد هم تخلف یا مسئله غیر اخلاقی نداشته که جریمه شود. از نظر بابادی وند در هنگام برخورد با یک بازیکن باید به سابقه ورزشکار هم نگاه کنند و حکم را منصفانه صادر کنند.



محرومیت دو ساله برای یک مصاحبه؟



از مسائل دیگری که به بررسی بیشتر نیاز دارد کمیت حکم مورد بحث است. محرومیت دو ساله نوروزی که یک سالش قطعی و سال دوم تعلیقی است، از چه بند یا ماده ای از قوانین انضباطی گرفته شده است؟ چگونه در ورزشی مانند فوتبال که تخلفهای بازیکنان را چندین بار در صدا و سیما پخش می شود و سر و صدایش تا خیلی جاها می رسد حکم ها سبک تر است؟ یا در بسکتبال اگر مسئله ای پیش بیاید، به عنوان مثال یک مربی تیمش را از زمین بیرون بکشد و به بازی ادامه ندهد، کمیته انضباطی تشکیل می شود و حکم را بر اساس آئین نامه صادر می کند. اما اینکه رئیس فدراسیون شخصا برخورد کند مطابق با قوانین نیست. اتفاقی که این بار در پینگ پنگ افتاده.



گویا مشاور امور مجلس وزیر ورزش هم به موضوع وارد شده. از آن طرف ناصر سودانی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، هم پیگیر مسئله است که محرومیت را کاهش دهد. سودانی ضمن تاکید بر مهم شدن بی دلیل موضوع اظهار می کند: « در حال گفتگو و مذاکره با مسئولان ورزشی هستیم که موضوع را حل کنیم.»



تقریبا همه مربیان و بازیکنان پینگ پنگ که درباره این موضوع صحبت کرده اند این حکم را عجولانه خواندند و مثل نماینده اهواز دلیلی برای مهم شدن این مسئله نمی بینند. بر طبق نامه ای که روز دوشنبه به دست نوروزی رسید چهارشنبه، یازدهم بهمن ماه آخرین فرصت نوروزی برای دفاع و اعتراض به این حکم است.



وی درباره دفاع از خود می گوید: « در دفاع از خودم دو مطلب را عنوان می کنم. یکی اینکه تیتر مصاحبه را من نگفتم. من نگفتم فدراسیون محله بروبیاست ولی فرصت دفاع به من داده نشد. دوم اینکه واکنشهای تند رئیس فدراسیون باعث شد کار به اینجا بکشد. من یک مصاحبه کردم و رئیس فدراسیون می توانست این واکنش تند را انجام ندهد. در نتیجه هیچ کدام از مصاحبه هایی که بعد از این واکنش انجام شد، صورت نمی گرفت و دو روز بعد خودم در کمیته انضباطی پاسخگو بودم. مسئله دیگری نیست. باقی موضوع هم برمی گردد به فدراسیون.»



همانطور که نوروزی گفت همه چیز تقریبا مشخص است. باقی موضوع برمی گردد به فدراسیون. اینکه به حرف اهالی پینگ پنگ توجه می کند یا نه را تنها در روز تشکیل جلسه تجدید نظر می توان فهمید. ولی نشانه ها حاکی از آن است که تا آن زمان هیچ کدام از اهالی فدراسیون دیگر در این باره صحبتی نمی کنند زیرا در این مدت از طرف اصحاب رسانه تحت فشار بوده اند و می خواهند آب ها از آسیاب بیافتد. البته آب از آسیاب بیافتد یا نیافتد آن چیزی که ممکن است مشخص نشود این است که بر چه اساسی حکم دو سال محرومیت را به خاطر یک مصاحبه صادر می کنند؟



گزارش: نیما ارزانی بیرگانی