اتصال گذرگاه کوله سنگی به بزرگراه زابل - زاهدان تا پایان سالجاری انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود میری در بازدید از روند اجرای پروژه بزرگراه زابل - زاهدان اظهار داشت: این بزرگراه در هفت قطعه از زابل به سمت زاهدان طراحی شده که چهار قطعه آن تا اردیبهشت ماه سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: قطعه هفتم از زاهدان به سمت زابل در حد فاصل زاهدان به کوله سنگی به طول 30 کیلومتردر حال آسفالت می باشد که تا پایان سالجاری قابل بهره برداری می باشد.

وی افزود: قطعه اول از زابل به سمت زاهدان در حد فاصل زابل به لوتک به طول 32کیلومتر است که تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین بزرگراه زابل - زاهدان 24.3 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اجرای برنامه ریزی لازم جهت تسریع در احداث این بزرگراه گفت: در کنار سرعت، کیفیت کار و هزینه های تمام شده به طور جدی مصر هستیم که پروژه با کیفیت بسیار مناسبی تحویل شود.

ساخت بزرگراه زابل - زاهدان به طول 215 کیلومتر با اعتباری بالغ بر دو هزار و 900میلیارد ریال، از طرح های مصوب دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان می باشد.