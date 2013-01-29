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۱۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

استقبال البرزی ها از بخش جنبی نمایشگاه کتاب با عنوان سبک زندگی

استقبال البرزی ها از بخش جنبی نمایشگاه کتاب با عنوان سبک زندگی

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز گفت: در سومین نمایشگاه کتاب البرز بخش جنبی "سبک زندگی" با استقبال بی نظیری مواجه شده و این خود حاکی از عطش مردم استان درباب سبک زندگی اسلامی است.

مجتبی ابراهیمی درچهارمین روز از سومین نمایشگاه کتاب البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: یکی از بخش های جنبی که با حضور حداکثری علاقمندان در این نمایشگاه همراه شده ، بخش " سبک زندگی" است.

وی افزود: استقبال از این بخش ضرورت خلاء مباحث سبک زندگی را در استان یادآور می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: ویژگی های سبک زندگی اسلامی  و نقایص شیوه زندگی در غرب از جمله موضوعاتی است که در این نشست ها به آن پرداخته می شود و علاقمندان زیادی را به سمت خود جذب ساخته است.

وی افزود: اکنون با احصاء نیاز مردم استان در این خصوص ضرورت برگزاری هربیشتر این مباحث در استان ضروری بنظر می رسد و باید برای رفع نیاز خانواده ها تعداد این نشست ها افزایش پیدا کند.

ابراهیمی گفت: دراین راستا برگزاری 30 نشست با موضوع سبک زندگی را در مساجد استان در دستور کار قرار داده ایم و در این دهه شاهد برپایی آنها در سطح استان خواهیم بود.

کد مطلب 1802184

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