صنعت نفت محکوم به برد است/صالحی برای دیدار خانواده اش به شیراز رفت

علیرضا فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو جلسه تمرین کردیم و برای بازی در مقابل گهر آماده ایم. در این بازی باید برنده شویم در واقع در بازی با گهر محکوم به برد هستیم.

وی به سفر خلیل صالحی مدیرعامل باشگاه صنعت نفت اشاره کرد و در خصوص مسائل مطرح شده در برخی محافل که گفته می شود صالحی با حالت قهر به شیراز رفته تصریح کرد: صالحی برای دیدار خانواده اش به شیراز سفر کرد و مشکلی پیش نیامده است.



فیروزی ادامه داد: صالحی به خاطر نتایجی که تیم گرفته به شدت تحت فشار است و برای اینکه کمی از این فشار و استرس کاهش یابد باشگاه یک برای چند روز به وی مرخصی داد تا خانواده اش را ببیند.



سرمربی صنعت نفت آبادان به بازی هفته گذشته تیمش مقابل صبای قم اشاره کرد و افزود: در بازی با صبا ما خوب بازی کردیم ولی مسائلی باعث شد نتوانیم نتیجه دلخواهمان را بگیریم.



فیروزی اضافه کرد: 20 دقیقه ابتدایی بازی با شناخت میدانی ای که از این تیم پیدا کردیم می می توانستیم بازی را به نفع خودمان تمام کنیم ولی تعویض اجباری دغاغله برای تغییرات دلخواه در تیم دستمان را بست.



سرمربی طلایی پوشان گفت: گل اول را زمانی خوردیم که 10 نفره بودیم و دغاغله برای مداوا به بیرون زمین منتقل شد. در گل دوم هم یکی از بازیکنانمان روی زمین افتاده بود و منتظر بودیم که بازیکنان صبا توپ را به بیرون بزنند اما اینکار را نکردند و گل دوم را دریافت کردیم.



وی ادامه داد: گل سوم را هم روی اشتباه فردی خوردیم. اگر بازی به این صورت پیش نمی رفت و در آن لحظات 10 نفره نمی شدیم نتیجه می توانست تغییر کند.



فیروزی بیان کرد: در نیمه دوم خیلی هجومی بازی کردیم و در 30 دقیقه آخر بازی بهتر هم شدیم. انگیزه بالای بازیکنان در آن دقایق مشخص بود. می خواهیم با همین انگیزه و تفکر هجومی و بحث دفاع تیمی در ادامه بازی ها نتایج دلخواه بگیریم.



سرمربی نفت آبادان تاکید کرد: تا به حال نتایج خوبی نگرفته ایم و هواداران تیم ناراحت هستند اما تمام تلاشمان را می کنیم که اتفاق خوبی برای فوتبال شهرمان بیافتد. ولی همه باید احساس مسئولیت کنند و با یک باخت خود را کنار نکشند. بازیکنان نفت قابلیت های مناسبی دارند و امیدواریم بتوانیم از داشته هایمان استفاده کنیم.