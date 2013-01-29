شرح زندگانی رهبر معظم انقلاب در کتابخانه های عمومی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم قاسمی با اعلام این خبر گفت: این کتاب به منظور ترغیب مخاطبان به مطالعه مفید، برای بیش از 2 هزار و 800 کتابخانه های عمومی استان البرز و سراسر کشور خریداری و ارسال شد.
وی افزود: این کتاب "شرح اسم" حاوی زندگینامه حضرت آیتالله سید علی حسینی خامنهای (مدظله العالی) از دوره تولد تا سال 1357 است که به کوشش مورخ و محقق تاریخ معاصر ایران، هدایتالله بهبودی از سوی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی منتشر شده است.
قاسمی گفت: اداره کل تامین منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در راستای تامین منابع کتابخانه ای و ترغیب مخاطبان به مطالعه مفید، این کتاب را برای بیش از 2 هزارو 800 کتابخانه در سراسر کشور خریداری و ارسال نموده است و علاقمندان می توانند با مراجعه به نزدیکترین کتابخانه محل خود، این کتاب را به امانت گرفته و مطالعه کنند.
وی ادامه داد : در این کتاب، عکس ها، اطلاعات و اسنادی موجود است که بسیاری از آنها برای اولین بار است که به این صورت منتشر و در اختیار عموم مردم قرار می گیرد. در سایتی که به اسم این کتاب، با نشانی www.sharheesm.irایجاد شده است می خوانیم: کتاب شرح اسم حاوی زندگینامه آیت الله سید علی حسینی خامنه ای به همت مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی منتشر شد.
قاسمی خاطر نشان شد: پژوهش حاضر، شرحی است بر زندگی آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای از تبار و تولد تا سالهای کودکی و نوجوانی؛ و کارنامهای است مختصر از آغازین کنشهای سیاسی اجتماعی او تا پیروزی انقلاب اسلامی. قطع نظر از نقش و موقعیت استثنائی ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیتردید آیتالله خامنهای یکی از عالمان تأثیرگذار در تبیین و ترویج اندیشه سیاسی اسلام و برآمدن انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین، چنین پژوهشی به معنای بازخوانی و بازگویی بخشی از تاریخ مبارزات ملت ایران است.
وی با بیان اهمیت ها و دشواری های زندگینامه نویسی گفت : زندگینامهنویسی تفصیلی گرچه یکی از زیرشاخههای تاریخنگاری به شمار میآید، اما استعداد بهرهمندی از سلیقههای ادبی را نیز دارد؛ چنانکه هدایتالله بهبودی توانسته است سبک نگارش لطیف و جذاب خود را در خدمت یک پژوهش عالمانه و مستند قرار دهد؛ که امید است مقبول طبع اهل نظر افتد.
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