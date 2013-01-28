تلاش برای حضور پزشک زنان و اطفال در شهرستان دیر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فخرایی یکشنبه‌شب در نشست با نماینده شهرستان کنگان، دیر و جم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هم اکنون دراین شهرستان پنج پایگاه امداد جاده ای برای کمک‌رسانی به مصدومین در شهرها و روستاهای این شهرستان فعال است.

وی اضافه کرد: هم اکنون با برنامه ریزی صورت گرفته پزشک متخصص داخلی ومتخصص کلیه ومجاری اداری در دیر فعالیت دارند ودرنظرداریم که پزشک متخصص اطفال وزنان نیز برای حضور در این شهرستان تشویق کنیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر ادامه داد: در برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌ها توانسته ایم امسال رتبه برتر استان بوشهر کسب کنیم.

پیشرفت مطلوب بیمارستان در دست ساخت دیر



نماینده مردم شهرستان های دیر، کنگان وجم در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باید انگیزه حضور و ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم از جمله شهرستان دیر استان بوشهر را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام موسی احمدی در جمع خبرنگاران در دیر افزود: هم‌اکنون پیشرفت فیزیکی بیمارستان در دست ساخت دیر مطلوب و اعتبار تخصیص یافته آن قطعی شده است.

وی گفت: برای تجهیز، تخصیص و نیروی انسانی کادر بیمارستان دیر باید نیازمندی‌های این شهرستان اعلام شود تا همچون بیمارستان‌های دیگر استان با مشکلاتی دچار نشود.

احمدی سلامت و امنیت را دو نعمت الهی دانست و افزود: اگر این دو نعمت در جامعه به درستی اجرا شود ثمرات ارزشمندی از خود به جای می گذارد.