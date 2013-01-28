مسابقات قرآنی ویژه فرهنگیان بسیجی در دیر برگزار شد

عباس بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از اجرای این مسابقه توسعه و ترویج فرهنگ و معارف ارزشمند قرآن کریم، شناسایی و رشد استعدادهای فرهنگیان بسیجی در زمینه قرآنی است.

وی گفت: داوری مسابقه قرآنی را عباس غلامی عهده‌دار بودو این دوره از مسابقات قرآنی در بخشهای حفظ قرآن ،درک مفاهیم و قرائت قرآن ویژه فرهنگیان بسیجی برگزار و پس از اعلام نتایج به نفرات برتر هدایای ارزنده ای اهداء می‌شود.

مسئول بسیج فرهنگیان شهرستان دیر ایجاد رقابت سالم بین بسیجیان در فراگیری علوم قرآنی و تشویق و ترغیب آن‌ها برای آشنایی بیشتر با قرآن را از دیگر اهداف و رویکردهای این مسابقه عنوان کرد.