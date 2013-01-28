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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۰۳

مسابقات قرآنی ویژه فرهنگیان بسیجی در دیر برگزار شد

مسابقات قرآنی ویژه فرهنگیان بسیجی در دیر برگزار شد

دیر - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج فرهنگیان شهرستان دیر گفت: مسابقات قرآنی ویژه فرهنگیان بسیجی از طرف کانون بسیج فرهنگیان در محل نماز خانه آموزش و پرورش دیر برگزار شد.

عباس بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از اجرای این مسابقه توسعه و ترویج فرهنگ و معارف ارزشمند قرآن کریم، شناسایی و رشد استعدادهای فرهنگیان بسیجی در زمینه قرآنی است.

وی گفت: داوری مسابقه قرآنی را عباس غلامی عهده‌دار بودو این دوره از مسابقات قرآنی در بخشهای حفظ قرآن ،درک مفاهیم و قرائت قرآن ویژه فرهنگیان بسیجی برگزار و پس از اعلام نتایج به نفرات برتر هدایای ارزنده ای اهداء می‌شود.

مسئول بسیج فرهنگیان شهرستان دیر ایجاد رقابت سالم بین بسیجیان در فراگیری علوم قرآنی و تشویق و ترغیب آن‌ها برای آشنایی بیشتر با قرآن را از دیگر اهداف و رویکردهای این مسابقه عنوان کرد.

کد مطلب 1802203

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