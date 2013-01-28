به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بدین شرح است:



قبل از هر چیز این ایام مبارک و همچنین تشکیل این همایش کم نظیر را که درباره فرهنگ نام و نام گذاری است به همه شما عزیزان و دست اندرکاران تبریک می گویم و امیدوارم از برکات آن برخوردار باشید.



وی در ادامه پیام خود افزوده است: مسئله نام گذاری در اسلام و فرهنگ اسلامی اهمیت خاصی دارد؛ به طوری که قرآن با صراحت می‌گوید: نام چند نفر از انبیاء و بزرگان دین را خداوند انتخاب فرموده از جمله حضرت مسیح"اسمه المسیح عیسی ابن مریم"(آل عمران آیه 45) و حضرت یحیی پیامبر" یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا" (مریم آیه 7) و مخصوصا خود مریم" و انی سمیتها مریم" (آل عمران آیه 36) که خداوند متعال نام های آنها را برگزیده و از همه مهم تر نام آسمانی پیغمبر اکرم(ص)" و مبشرا برسول یاتی من یعدی اسمه احمد"(سوره صف آیه 6) و در احادیث نیز وارد شده که نام های امام حسن و امام حسین(ع) را خداوند متعال برگزیده و پیام آن از آسمان به پیغمبر اکرم (ص) و امیر مؤمنان علی(ع) داده شده است.



در ادامه پیام این مرجع تقلید آمده است: دلیل این اهمیت نیز روشن است؛ زیرا بیشترین تلقین که انسان در ایام عمر خود دارد، تلقین حاصل از نام او است. هرگاه نام یکی از اولیاء الله بر او نهاده شود کرارا به یاد آن بزرگ می افتد و از برکات آن نام و صفات برجسته او بهره می گیرد و همچنین هنگامی که القاب پر معنایی مانند علوی و حسنی و حسینی و دلیر و شجاع و نیکوکار و باکرم و مانند اینها بر او نهاده شود از معانی آنها آگاهانه و ناآگاهانه الهام خواهد گرفت و اینها را نباید دست کم گرفت.



اضافه بر اینها نهادن نام اولیاء و بزرگان دین سبب پیشرفت و بالنده شدن فرهنگ دین و آئین خدا در جامعه می شود و لذا در روایات اسلامی نامگذاری خوب یکی از حقوق فرزندان بر پدر و مادر شمرده شده و حتی طرز نام گذاری را در روایات معصومین(ع) به ما آموخته اند.



آیت الله مکارم در پایان عنوان کرده است: بنابراین برهمه پدران و مادران لازم است نسبت به این مسئله اهمیت فوق العاده بدهند و از انتخاب نام‌های نامناسب برای فرزندان خود پرهیز کنند و نامی برگزینند که مایه سرافرازی و خوشبختی آنها شود.



بار دیگر تشکیل این همایش ابتکاری را به همه شما عزیزان و مؤسسین محترم تبریک می گویم.

