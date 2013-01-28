به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دیدار عصر سه‌شنبه صبای قم و تراکتورسازی تبریز، نشست خبری سرمربیان این 2 تیم فوتبال پیش از بازی در هفته هفتم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر عصر امروز برگزار می‌شود.



باشگاه صبا میزبان نشست خبری مربیان صبا و تراکتور



با حضور ناظر دیدار تیم‌های صبای قم و تراکتورسازی تبریز در هفته هفتم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، مربیان این دو تیم عصر دوشنبه نهم بهمن ماه در نشست خبری پاسخگوی سؤالات خبرنگاران خواهند بود.



این در حال است که نشست‌ خبری مربیان تیم های فوتبال صبای قم و تراکتورسازی تبریز همانند دیدارهای قبلی صبای قم در مسابقات خانگی امسال لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که در باشگاه صبا برگزار می‌شد، این بار نیز در این باشگاه با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.



با توجه به اینکه بازی دو تیم صبای قم و تراکتورسازی تبریز سه شنبه دهم بهمن ماه در قم برگزار می‌شود، یک روز پیش از برگزاری بازی و دقیقا عصر امروز دوشنبه نهم بهمن ماه سرمربیان دو تیم از ساعت 18 در باشگاه صبا پاسخگوی سؤالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف خواهند بود.



پیروزی صبا در آخرین بازی خانگی برابر نفت آبادان



این نشست در حالی برگزار می‌شود که با تلاش باشگاه صبای قم، هیئت فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان استان قم، تمام تدابیر برای برگزاری دیدار حساس صبای قم و تراکتورسازی تبریز از هفته هفتم نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در قم اندیشیده شده است تا همانند دیدارهای قبلی صبای قم بتواند ضمن ارائه نمایشی جذاب و خوب، روند موفقیت های خود را در حضور تماشاگران خونگرم قمی تداوم ببخشد.



انتظار می‌رود عصر سه شنبه که از قضا به سبب همزمانی با میلاد رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) یک روز تعطیل نیز به شمار می رود، با حضور پرشور تماشاگران و فوتبال دوستان قمی، دیداری جذاب و تماشایی بین دو تیم صبای قم و تراکتورسازی تبریز در هفته بیست و چهارم مسابقات برگزار شود، دو تیمی که در نیم فصل دوم نسبت به دور رفت عملکرد بسیار خوبی مقابل حریفان داشته اند.



جایگاه ششمی صبا و تلاش تراکتور سازی برای قهرمانی



این دیدار در شرایطی در قم برگزار می شود که تا پایان هفته ششم دور برگشت رقابت ها، تیم فوتبال صبای قم با کسب 33 امتیاز در رده ششم جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر است و برای بهبود این موقعیت در مقابل تراکتورسازی تبریز بازی خواهد کرد، ضمن اینکه تبریزی ها نیز با کسب 43 امتیاز هم اکنون سایه به سایه استقلال تهران برای قهرمانی تلاش می کنند و هم اکنون در مکان دوم جدول رده بندی ایستاده اند.



این دوازهدمین بازی صبای قم در فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در چارچوب دیدارهای خانگی محسوب می‌شود و عبدالصمد مرفاوی امیدوار است تیمش همانند مسابقه خانگی قبل با صنعت نفت آبادان با دست پر از میدان خارج شود.



صبا و تراکتورسازی تبریز از ساعت 15:30 دقیقه عصر سه شنبه دهم بهمن ماه در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف یکدیگر می روند.