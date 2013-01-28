پیگیری برای رفع مشکلات و تامین نیازهای ورزشکاران دشتستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با همراهی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتستان و فرمانده حوزه مقاومت بسیج برازجان به دیدار ورزشکاران رفته و از محل برگزاری این مسابقات بازدید کردند.

نماینده مردم دشتستان ضمن خسته نباشید و خداقوت گویی به ورزشکاران دشتستانی و تیم های میهمان، پاره ای از مشکلات و مطالبات آنها را شنیده و قول پیگیری داد.

پیش از این نیز بازدیدهای مختلفی از مکان های تمرین و سالن های ورزشی شهر برازجان و سایر شهرها و روستاهای شهرستان توسط نماینده دشتستان صورت گرفته و پیگیری‌هایی برای برطرف کردن مشکلات آنها انجام شده است.

همچنین نشست‌هایی با مسئولان هیئت‌های ورزشی و مدیرکل ورزش و جوانان، فرماندار و مسئولان ورزشی شهرستان برای احصا و برطرف کردن موانع و مشکلات ورزشکاران توسط حجت الاسلام موسوی نژاد برگزار شده بود.

بانک کشاورزی و تنظیم بازار محصولات زراعی باید در اختیار وزارت جهادکشاورزی باشد



حجت الاسلام موسوی نژاد از قسمت‌های مختلف مدیریت جهاد کشاورزی دشتستان به طور سرزده بازدید کرد و اظهار داشت: خدمت کردن شما در اینجا مورد تقدیر خداوند است به دلیل آنکه هرکس گره ای از کار محرومین جامعه و کشاورزان و دامداران بگشاید خداوند نیز گره ای از مشکلات او باز خواهد کرد و زندگی را برایش تسهیل می کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: باور داریم که بانک کشاورزی و تنظیم بازار محصولات زراعی باید در اختیار وزارت جهادکشاورزی باشد به همین دلیل هفته های گذشته در روند بررسی طرح های مربوط به کشاورزی و طرح واگذاری بخشی از وظایف وزارت صنعت،معدن به وزارت جهاد کشاورزی ورود کرده و حضور فعال داشته ایم.

وی ابراز امیدواری کرد این مصوبه به نفع کشاورزان و روستائیان باشد و با اجرایی شدن اینگونه مصوبات شاهد پشتیبانی بهتر از جامعه سخت کوش کشاورزی باشیم.

حسین قیصری مدیر جهادکشاورزی دشتستان ضمن ارائه گزارش از روند کاری و فعالیت های صورت گرفته در ماه‌های اخیر، تعدادی از مشکلات موجود بر سر راه پیشرفت و دسترسی سریعتر به اهداف اداره را بیان کرده و از نماینده مردم در مجلس بواسطه ارتباط و دسترسی راحت تر به نهادهای مرکزکشور درخواست پیگیری برای حل آنها در سطح کلان شد.

مشکلات کمبود رشته دانشگاه علمی کاربردی برازجان برطرف شد



عضو فراکسیون روحانیون مجلس نهم، تاکید کرد: پس از مذاکرات حضوری و مکاتبه‌های انجام گرفته با مسئولان مربوطه، مقرر شد چند رشته در مقطع کاردانی و کارشناسی به دانشگاه علمی کاربردی برازجان تعلق گرفته و با تاکید رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور، مسئولین استانی باید در جهت بهبود شرایط فعلی آن فعالیت‌های بیشتری انجام دهند.

حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی نژاد با یادآوری برخی مشکلات که در حوزه دانشگاهی برازجان وجود داشت، گفت: با پیگیری‌های مداوم مشکلات تعطیلی و کمبود رشته دانشگاه علمی کاربردی برازجان برطرف شد.پیگیری‌هایی صورت گرفته در خصوص رفع برخی از مشکلات و افزودن چند رشته و مقطع به دانشگاه علمی کاربردی سبب شد تا تمامی این مشکلات در مرکز برازجان برطرف شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، خاطر نشان کرد: دانشگاه علمی کاربردی مرکز برازجان اخیرا با مشکلاتی مواجه شد و کار تا جایی رسید که در ترم گذشته پذیرش دانشجو نداشته است. بر اساس مصوبه جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه علمی کاربردی در خردادماه سال گذشته، فعالیت‌های مرکز برازجان به تعلیق درآمده بود.

مسجدالقصی آب‌پخش کلنگ‌زنی شد



مراسم کلنگ زنی مسجدالاقصی شهرآبپخش باحضور امام جمعه، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی و تعدادی از خیرین و معتمدین محلی این شهر برگزار شد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تبریک هفته وحدت و ایام ولادت حضرت نبی اکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع) گفت: اگر بخواهیم در راه تعالی پیش برویم و به کمال برسیم راهی نداریم جز اینکه در راستای عمران و ساختن مراکز فرهنگی و مذهبی تلاش کنیم و برای حضور باشکوه جوانان و برای فعال کردن مساجد و مراکز فرهنگی بسترسازی و برنامه ریزی کنیم.

حجت الاسلام موسوی نژاد افزود: هرکجا جوانان در مساجد حضور پیداکردند و از محضر بزرگان و پیشکسوتان کسب فیض کردند، آنجا موفق بوده اند که نمونه آن حضور جوانان پرورش یافته مساجد در سال های دفاع مقدس بود.

سرکشی به اداره گاز شهرستان دشتستان و نشست با مسئولان



حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در بازدید از اداره گاز دشتستان درباره پرداخت خسارات و هزینه های روکش آسفالت افزود: بهتر است با تعامل بین گاز و شهرداری، هزینه ها را اداره گاز پرداخت کند زیرا اداره گاز بودجه خود را از وزارت نفت ولی شهرداری از محل عوارض شهروندان دریافت می کند پس بهتر است بودجه از منابع ملی در این زمینه استفاده شود.

حسین میرشکاری سرپرست گاز ناحیه برازجان نیز ضمن ارائه گزارشی از روند گازرسانی به مناطق مختلف، به تشریح ماموریت ها و فعالیت های اداره گاز شهرستان پرداخت و اظهار داشت: همکاران و پیمانکاران جهت گازرسانی به شهرها،روستاها و وحلات مختلف در حال تلاش هستند و تیم های نگهداری و تعمیرات نیز آماده و فعال هستند.

این مقام مسئول به ذکر دلایل کندی اجرای برخی پروژه ها اشاره کرد و افزود : گازکشی به کوچه های برخی از محلات شهر برازجان قرار است از ابتدای سال آینده شروع شود زیرا شهرداری اجاره حفاری آسفالت بعد از بیستم بهمن را صادر نکرده است. رایزنی هایی انجام گرفته است و درصورتیکه مجوزهای لازم صادر شود گازرسانی به شهر ها و روستاهای بخش بوشکان نیز در اوایل سال آینده انجام خواهد گرفت.

راه و شهرسازی دشتستان عملکرد مطلوبی در زمان سیل دشتستان داشت



نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با حضور در اداره راه و شهرسازی شهرستان دشتستان ضمن بازدید از بخش های مختلف و دیدار با کارکنان، نشستی با مدیر و معاونین آن برگزار کرد.

در این نشست برخی از مشکلات شهرستان و برخی از روستاها در حوزه راه و پل‌ها بررسی شده و طرفین برهمکاری بیشتر برای پیشرفت و توسعه شهرستان تاکید کردند.

حجت الاسلام موسوی نژاد اظهار داشت: از زحمات مدیران و پرسنل زحمتکش راهداری و راه و ترابری و شهرسازی سپاسگذاریم و باید اذعان کرد که در حادثه سیلاب اخیر نیز به خوبی عمل کردید و آمادگی کامل داریم تا هرکاری که شما احساس می کنید برای تقویت امور مربوطه شما نیاز می باشد را انجام دهیم.