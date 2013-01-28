طرح توسعه شهرک "علیدره" فیروزکوه مهمترین دغدغه‌ مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرک صنعتی علیدره فیروزکوه ظهر یکشنبه با حضور علی نقی قدس معاون عمرانی و محیط زیست سازمان شرکت شهرکهای صنعتی ایران، سعید افشارنادری فرماندار شهرستان فیروزکوه و دیگر مسئولان برگزار شد.

سعید افشارنادری در این جلسه گفت: طرح توسعه شهرک صنعتی یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان شهرستان است که اقدامات لازم در این باره اجرا شده و واگذاری زمین ها از سوی منابع طبیعی نیز در دست اقدام است.

موضوع واحدهای راکد در "علیدره" باید مشخص شود

وی افزود: موضوع واحدهای راکد در این مجموعه باید مشخص شود و قابل قبول نیست که فرد یا افرادی در این منطقه زمین بگیرند، اما سرمایه گذاری نکنند و فرصت فعالیت از دیگران سلب شود.

فرماندار شهرستان فیروزکوه بیان داشت: رفع مشکلات نقدینگی واحدها، پیگیری معافیتهای مالیاتی و تأمین پست 63 کیلو ولت برق از جمله مشوقها و اقداماتی است که رشد و توسعه این شهرک و استقبال فعالان اقتصادی را به دنبال دارد.

معاون عمرانی و محیط زیست سازمان شرکت شهرکهای صنعتی ایران نیز در این جلسه گفت: از مجموع 131 واحد موجود این شهرک فقط 38 واحد آن فعال که این آمار بیانگر عدم استفاده بهینه از فاز نخست است و اکنون شرایط لازم برای فاز دوم توسعه شهرک کاملاً آماده و مهیاست و به خصوص با شرایط خاص اقتصادی کنونی کشور، باید استفاده مناسبی از امکانات موجود صورت گیرد.

علی نقی قدس افزود: تعیین تکلیف واحدهای راکد شهرک صنعتی علیدره فیروزکوه، مهمترین اقدام برای توسعه تلقی می شود، اما این روند با کندی همراه است.

وی تصریح کرد: مطابق ماده 158 برنامه پنجم توسعه، دستگاه های خدمات رسان موظف به ارائه خدمات آب، برق، گاز و . . . تا مقابل شهرکهای صنعتی هستند و سیاستگذاری شورای برنامه ریزی استان تهران باید به گونه ای باشد که مطابق نیاز شهرکها کار انجام شود تا مشکلات برق این شهرک حل شود.

معاون عمرانی و محیط زیست سازمان شرکت شهرکهای صنعتی ایران در خصوص مشکلات نقدینگی واحدهای مستقر در این شهرک و مشکلاتی نظیر کد رهگیری و مسائل بانکها، پیشنهاد کرد که ستاد تسهیل کشوری در فیروزکوه تشکیل شود.

مطالعات فاز نخست شهرک انجام شده و به تأیید رسیده است

معاون فنی و اجرایی شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران نیز در این جلسه بیان داشت: مطالعات فاز نخست شهرک انجام شده و به تأیید رسیده است و با توجه به انتخاب مشاور زیست محیطی شهرک، مطالعه فاز دو توسعه شهرک در حال اجراست.

محسن غلامی افزود: برای تجهیز آتش نشانی و درمانگاه این شهرک اعتباراتی در نظر گرفته شده که با مشخص شدن وضعیت نگهداری تجهیزات توسط هیئت امنای شهرک به آنان واگذار خواهد شد و همچنین مشکل مخابراتی شهرک در آینده ای نزدیک رفع خواهد شد و نقشه های مربوط را شهرک در اختیار شرکت مخابرات قرار داده و به زودی قرارداد منعقد خواهد شد.