محمدحسین نژاد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارتقای امور زیربنایی ورزش قرچک افزود: نشستی با سرپرست فرمانداری قرچک و نماینده مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی داشتیم و همه مصمم هستیم که ایجاد فضاهای مناسب و متناسب با شأن ورزش قرچک از سال آینده شروع شود.

وی با اشاره به اینکه اداره ورزش و جوانان قرچک ساختمان مستقل ندارد، گفت: اداره ورزش و جوانان قرچک از بقیه ادارات جلوتر است و هنوز ادارات دیگر در قرچک ایجاد نشده است، ولی ورزش و جوانان اداره دارد و هیئتهای این اداره شکل گرفته است، پس ورزش و جوانان در قرچک چند قدمی از بقیه ادارات جلوتر است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: ساختمان های اداری از اعتبارات شهرستانی باید ساخته شود و از سرپرست فرمانداری قرچک خواهش می کنم به دلیل اینکه ورزش قرچک پیشانی ورزش جنوب غرب استان تهران است و در حد پایتخت همیشه می درخشد، تفاهم نامه ای بین اداره ورزش و جوانان و فرمانداری امضا شود که دو جانبه باشد و هر کس به سهم خود تلاش کند که ساختمان اداری این شهرستان ساخته شود.

حدود 40 پروژه ورزشی استان تهران در دهه فجر به بهره برداری می رسد

وی در رابطه با برای پروژه های استان تهران که در دهه فجر به بهره برداری می رسد، بیان داشت: در دهه فجر حدود 40 پروژه ورزشی در استان تهران به بهره برداری می رسد و افتتاح می شود، این پروژه ها در طول یک سال انجام نشده شاید بعضی از پروژه ها بعد از چهار تا پنج سال به بهره برداری می رسد و لذا در بودجه یک سال دیده نشده است که بخواهیم تعریف مشخصی از این پروژه ها داشته باشیم، ولی این پروژه ها در دهه فجر به بهره برداری خواهند رسید.

نژاد فلاح در خصوص اینکه میزان سرانه ورزشی استان تهران در دولتهای نهم و دهم افزایش پیدا کرده است اضافه کرد: مثلاً در ورامین به قول فرماندار ورامین فضای ورزشی 600 برابر افزایش پیدا کرده و معادل همین در بسیاری از شهرستانهای اتفاق افتاده است، البته این ارقام برای قبل از اینکه قرچک شهرستان شود، است و برای قرچک و ورامین بوده و همین عدد را تقریباً در پاکدشت داریم، می توان گفت که بیش از 200 تا 300 درصد در مجموعه شهرستانهای استان تهران ورزش رشد داشته است.

استان تهران از نظر ورزشی یکی از محروم ترین استانهای کشور است

وی تصریح کرد: از نظر ورزشی استان تهران یکی از محروم ترین استانهای کشور است یعنی استان تهران از نظر امکانات ورزشی از فقر امکانات ورزشی رنج می برد و زیر ساختهای لازم را نداریم و اتفاقاً اوج این مشکلات در استان تهران در خود شهر تهران است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران افزود: در مجموعه شهرستانهای استان تهران، فضاهای ورزشی بیش از شهر تهران است، البته در شهر تهران بخش خصوصی بیش از بخش دولتی سرمایه گذاری کرده است؛ از شهرداران همه شهرهای استان تهران، شهر تهران تشکر کنم و اگر حمایت و همراهی شهرداران نبود این میزان فضای ورزشی را نداشتیم.

وی با اشاره به پروژه های نیمه کاره ای که در پرژه طرح مهر ماندگار هستند، عنوان داشت: چند طرح ورزشی مهم داریم که در پروژه های طرح مهر ماندگار هستند، مثلاً مجموعه طبقاتی نظام آباد که کار بسیار بزرگی در تهران است، مجموعه بعثت در تهران، یک مجموعه ورزشی پنج هزار نفری در اسلامشهر و همچنین چند پروژه در سطح ملی داریم.

پروژه طرح مهر ماندگار در جنوب و شرق استان تهران وجود ندارد

نژاد فلاح اظهار داشت: در جنوب و شرق استان تهران در سطح ملی پروژه ای در طرح مهر ماندگار وجود ندارد؛ کل سهمیه تهران در همه دستگاه های اجرایی 30 پروژه است، یعنی به طور متوسط هر دستگاه یک پروژه دارد ولی سهم ورزش بیشتر بوده است.

وی در خصوص عزل و نصبهایی که اداره ورزش و جوانان استان تهران می شود، گفت: هنوز جا بجایی را شروع نکرده ایم؛ در شهرستان رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر و جنوب شهر تهران تغییرات داشته ایم که مدیر اسلامشهر به جنوب شرق رفته است و این جا بجایی برای تعامل بیشتر بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: می توان گفت در واقع سه نیرو جا به جا کرده ایم و مدیر قبلی اسلامشهر هم به بهارستان رفته است و حتی یک نفر از نیروهایم را از بیرون مجموعه نیاورده ام و مقاومت می کنم که نیرو از بیرون وارد نشود؛ چراکه باورم این است که اداره کل نیازی به آدمهایی که من و امثال من باید از بیرون بیاورد، ندارد و هر جا که نیاز باشد جا به جا انجام داده می شود.

نگاه سیاسی در ورزش را مطلوب نمی دانم

وی تصریح کرد: یک آدم ورزشی هستم و نگاه سیاسی در ورزش را خوب و مطلوب نمی دانم؛ ورزش را از رده پایین شروع کرده ام و بالا آمده ام و از جنس ورزش هستم و ورزش را می شناسم، اگر نفرات را از بیرون بیاورم شائبه سیاسی خواهد داشت ولی وقتی که اداره کل از نیروهای خودش استفاده می کند، پس مسائل سیاسی دخیل نیست.

نژاد فلاح اضافه کرد: گردش نخبگان و نیروها در همه جا لازم است؛ یک نیرویی بیش از چهار سال یک جا بماند، خلاقیتش را به کار برده و طبیعتاً دیگر خلاقیت جدیدی ندارد، پس لازم است این جا به جایی ها انجام شود.

وی یادآور شد: در جابجایی رؤسای جنوب شرق تهران و اسلامشهر، قوی ترین اداره ای که بیشترین مشارکت را در جشنواره داشته است را برداشته و جایی که کمترین مشارکت را داشته است، گذاشته ایم، چون کل اداره قوی بود معاون اداره ورزش و جوانان اسلامشهر را رئیس معرفی کردیم و رئیس آن را جنوب تهران که دو برابر اسلامشهر است، گذاشته ام و متعهدش کرده ام که باید 60 رشته بدهد که الان 30 رشته ارائه داده است و باید در طول مسابقات هیئتها را فعال کند و به 60 رشته برساند.

وزارت ورزش و جوانان قرار نیست کار اجرایی انجام دهد

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران افزود: بسیار خوشحالم که وزارت ورزش شکل گرفته است و باید شرح وظایفی که برای وزارت ورزش و جوانان در بخش جوانان تعریف شده است را بدانیم؛ ذاتاً ورزش و جوانان قرار نیست که کار اجرایی انجام دهد.

وی عنوان داشت: ورزش و جوانان یک دستگاه هماهنگ کننده بین تمام دستگاه هاست، چون مطالبات جوانان آنقدر وسیع است که در یک وزارت خانه خلاصه نخواهد شد؛ مسکن به یک جا مربوط می شود، ازدواج به یک جا و ... لذا الان برای اظهار نظر زود است که آیا ادغام وزارت ورزش با سازمان جوانان غلط بوده یا نه؟

نژاد فلاح ادامه داد: یک یا دو مجموعه مراحل ساخت طولانی داشته است و از مردم قرچک عذرخواهی می کنم که پروژه ها طولانی شده است و جای تأسف دارد؛ ولی وعده می دهم که در دو تا سه ماه آینده مجموعه ورزش و جوانان قرچک را افتتاح کنیم.

تقویت زیرساخت ها با توسعه هیئت های ورزشی محقق می شود

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: با حمایت و توسعه هیئت های ورزشی می توان زیرساخت ها را تقویت کرد و برای پیشبرد اهداف بزرگ ورزشی گام برداشت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: ورزش به عنوان یکی از ابزارهای فرهنگی نقش مهمی در صدور دستاوردهای انقلاب اسلامی ایفا کرده که در این میان نقش هیئت های ورزشی به عنوان بازوان توسعه ورزش در شهرستانها بسیار مورد توجه است.

وی وحدت و هم افزایی هیئت های ورزشی را موجب توسعه همه جانبه ورزش دانسته و یکی از سیاست های اداره کل ورزش و جوانان استان تهران را تقویت زیرساخت های ورزش و حمایت های همه جانبه از هیات های ورزشی با تامین اعتبارات کافی خواند.

تأمین نیازهای مالی، با ایجاد اتحاد، روحیه و انگیزه بین ورزشکاران و فضایی سالم

نژاد فلاح تصریح کرد: علاوه بر تأمین نیازهای مالی، با ایجاد اتحاد، روحیه و انگیزه بین ورزشکاران و فضایی سالم، می توان جایگاه ورزش را در هر منطقه ای ارتقا داد که در این میان، نقش مسئولان منطقه نیز بسیار مورد توجه است.

وی یکی از برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان تهران را در بخش توسعه هیئت های ورزشی، برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی فجر 91 در تمام شهرستانهای استان، شهر و محلات تهران در همه رشته های ورزشی با حضور بانوان و آقایان ورزشکار دانست.

نژاد فلاح بیان داشت: این جشنواره با سه شعار "افتخار، ورزش و جوانمردی" در دو محور فرهنگی و ورزشی برگزار می شود که اهداف بلندمدت و کوتاه مدتی را پی می گیرد و یکی از اهداف این جشنواره، زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای انقلاب و امام راحل، بعد از گذشت 34 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است.

استعدادیابی در بین ورزشکاران استان تهران

وی افزود: یکی از نکات مورد توجه در این جشنواره ها، استعدادیابی در بین ورزشکاران استان تهران است و تلاش داریم با حضور فعال و پرشور جوانان، آنان را برای مسابقات آسیایی 2014 و المپیک 2016 آماده کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، ایجاد شور و نشاط اجتماعی را در بین ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی همچون بسکتبال، تکواندو، شطرنج، فوتبال، کاراته، دوچرخه سواری، تنیس و ... از دیگر اهداف این جشنواره بیان کرد و گفت: حضور مربیان کارآمد و تراز اول کشور در بین هیئت های ورزشی استان و آشنایی با ورزشکاران مطرح هر منطقه می تواند فرصت مناسبی برای رشد آنان باشند.

وی به سیاست های بلند مدت ورزش و جوانان استان تهران نیز اشاره کرد و افزود: اجرای برنامه های فرهنگی و عمرانی از جمله این برنامه هاست؛ درسال 91 همزمان با دهه مبارک فجر برنامه های ورزشی، فرهنگی و عمرانی بسیاری درسطح استان صورت می گیرد که گرامیداشت شهدای ورزشکار، تجلیل از پیشکسوتان ورزشی، بازدید از خانواده شهدا و ... از برنامه های ادارات ورزش و جوانان استان تهران است که با هماهنگی مسئولان منطقه، در دستور کار قرار دارد.