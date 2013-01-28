به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ستار علیزاده اظهار داشت: تا کنون قاریان و حافظان برجسته اعزامی از استانهای مختلف کشور به مازندران وارد شدند و با استقبال باشکوه ستاد استقبال این مسابقات قرار گرفتند.

مدیر کل اوقاف مازندران ادامه داد: تا صبح روز دوشنبه نهم بهمن ماه دیگر استانها به ساری وارد می شوند و کمیته استقبال خواهران و برادران مستقر در ساری آماده پذیرایی از دیگر کاروان های قرانی هستند.

علیزاده اظهار داشت: کاروانهای قرآنی برادر در هتل اسرم و کاروان قرآنی خواهر در مجتمع نیروی انتظامی خزر آباد ساری پذیرش شده و اسکان یافتند.

کانون های فرهنگی و هنری مساجد موثر در توسعه فرهنگ دینی



مسئول کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد مازندران با تأکید بر نهادینه سازی ارزشهای دینی و اسلامی در بین اقشار مختلف جامعه، گفت: کانون های فرهنگی مساجد در این امر نقش بسیار مهم و سازنده ای دارند.



محمد فوقی دردوره آموزشی مدیر مسئولان کانون های فرهنگی و هنری شهرستان بابلسر و فریدونکنار با اشاره به جنگ نرم دشمنان بر علیه فرهنگ غنی ایرانی اسلامی با تأکید بر نهادینه سازی ارزش های دینی و اسلامی در میان اقشار مختلف جامعه، اظهار داشت: کانون های فرهنگی مساجد در این امر نقش بسیار مهم و سازنده ای دارند.



وی افزود: در شرایط کنونی دشمنی برای مبارزه رو در رو وجود ندارد بلکه آنچه می رسد امواجی است که نمی توان مقابل انتشار آنها ایستاد.



نقش کانون های فرهنگی وهنری در خنثی کردن جنگ نرم دشمن



یکی از اساتید دانشگاه گفت: کانون های فرهنگی و هنری مساجد نقش بسیار مهمی در مقابله با جنگ نرم و محور قرار دادن موازین اسلامی برعهده دارند.



محمد گلدوست افزود: جنگ نرم بر تفکر، هجوم می آورد و فدراسیون فکری را نشانه می گیرد که با افزایش تقویت باورهای دینی و مذهبی می توان در این جنگ پیروز شد.



وی بیان داشت: مهم‌ترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن، فعالیت های فرهنگی و هنری با محوریت موازین اسلامی است و کانون‌های فرهنگی و هنری در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.



مساجد نماد قدرت مسلمانان در جنگ نرم



یکی از اساتید دانشگاه، مساجد را نماد قدرت مسلمانان، در جنگ نرم دانست و گفت: مساجد و اماکن مذهبی پایگاه معنوی و مستحکمی برای مقابله با جنگ نرم دشمن است.



سید علی سلیلی اظهار داشت: در جنگ سرد دشمنان به دنبال شناسایی مراکز استراتژیک و مهم کشورها به منظور انهدام آنها هستند ولی در جنگ نرم مسجد از مهم‌ترین نقاط استراتژیک مورد توجه دشمن و نماد قدرت مسلمانان است.



وی افزود: حرمهای مطهر ائمه معصومین(ع) و امامزادگان، دانشگاهها، حوزه‌های علمیه، مساجد، کانون های فرهنگی و هنری مساجد و پایگاه‌های بسیج از مهم‌ترین مراکز مورد توجه دشمنان در جنگ نرم هستند و باید در این راستا فعالیت‌ها و کارکردهای مساجد جدی‌تر احیا و مورد توجه ویژه قرار بگیرد.



ایران الگوی موفق برای آزادی خواهان بشریت

حجت الاسلام حیدری گفت: امروز نظام مقدس و الهی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگوی موفق در تمام ابعاد برای آزادی خواهان بشریت درآمده است.

دبیر اجرایی مسابقات سراسری قرآن کریم مازندران افزود: امروز نظام مقدس و الهی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک الگوی موفق در تمام ابعاد برای آزادی خواهان بشریت درآمده است، در مصر، آفریقا و اروپا آن الگوی اولیه که مردم بر اساس آن شاخص می گیرند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: امروز عنصر قرآن در زندگی مردم جایگاه ویژه ای دارد و یکی از ماندگاری های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ورود قرآن و آموزه های آن در دل ها و خانه های مردم است امروز زن مسلمان ایرانی می تواند قاری قرآن باشد و به نمایندگی از هزاران زن دیگر کلام دلنشین قرآن را به گوش همگان برساند و این است نمونه زن مسلمان ایرانی که جمهوری اسلامی ایران تربیت کرده است.