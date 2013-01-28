کاهش چشمگیر مصرف بنزین/ عرضه نفت کوره به نیروگاه نکا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی قرایی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: انبار نفت و ذخیره سازی سوخت در حاشیه روستای آبندانسر قرار دارد.



وی افزود: در این انبار ذخیره سازی بنزین سوپر، معمولی، نفت گاز، سفید و سوخت هوایی انجام می شود.



مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری یادآور شد: میزان مصرف بنزین در منطقه ساری، حدود دو میلیون لیتر بوده که از گلوگاه تا بابلسر تحت حوزه منطقه ساری قرار دارد.



قرایی گفت: دو میلیون و 200 هزار لیتر نفت گاز، 900 هزار لیتر نفت سفید و پنج میلیون لیتر نفت کوره در هشت ناحیه منطقه ساری تا پایان سال توزیع می شود.



وی ادامه داد: بیشتر فرآورده های نفت کوره در استان به نیروگاه نکا و صنایع چوب کاغذ مازندران عرضه می شود.



این مقام مسئول ادامه داد: پس از هدفمندی یارانه ها کاهش چشمگیری در مصرف بنزین داشتیم که هم اکنون در کشور، روزانه 65 میلیون لیتر بنزین مصرف می شود.



قرایی با بیان اینکه احداث پل ذغال چال دغدغه شهرداری و بنده است، گفت: تاکنون سه میلیارد تومان به شرکت ملی پخش برای انجام عملیات اجرایی این پروزه پرداخت و در سه ماه اخیر فعالیت های خوبی در این پروژه انجام شده است.

شهر ساری، مرکز مازندران بالغ بر 400 هزار نفر جمعیت دارد.