برنامه های سفر انواری به مازندران اعلام شد

ابراهیم باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سفر انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور از صبح سه شنبه مصادف با ولادت پیامبر خاتم با شرکت در گردهمایی کارکنان کمیته امداد استان در اردوگاه شهید رجایی فریدونکنار آغاز می شود.

وی افزود: همایش توانمندسازی 21 هزار مددجوی کمیته امداد استان روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه با حضور رئیس کمیته امداد کشور، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مازندران نیز برگزار می شود.

مدیرکل کمیته امداد مازندران گفت: همایش تبیین فرصت های شغلی جدید برای فارغ التحصیلان کمیته امداد نیز عصر چهارشنبه در فریدونکنار با حضور مسئولان کشوری برگزار می شود

باغبانی افزود: با حضور سرپرست کمیته امداد کشور، همایش بزرگ انقلاب اسلامی، زکات و مسجد محوری همزمان با نخستین روز دهه فجر در ساری با حضور ائمه جمعه و جماعات استان در مصلی جمعه این شهر برگزار می شود.