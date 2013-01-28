آخرین آمار متقاضیان اعزام به خارج/ امشب مهلت پایانی ارسال تقاضا

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: تاکنون 2 هزار و 537 نفر برای شرکت در فراخوان بورس دکتری خارج 92 ثبت نام کرده اند.وی با ارائه آماری به تفکیک گروههای مورد پذیرش، اظهار داشت: در فنی و مهندسی 698 نفر، در علوم پایه 304 نفر، در علوم انسانی 1063 نفر، در علوم کشاورزی 386 و در هنر 86 متقاضی بودند.معاون بورس وزارت علوم تاکید کرد که زمان ثبت نام بورس ساعت 12 امشب به پایان خواهد رسید و این مدت تمدید نمی شود.مسلمی خاطرنشان کرد: داوطلبان می تواند تا 20 بهمن 91 از موسسات دیگر غیر از سه موسسه ای که برای معرفی در سامانه انتخاب کرده اند نیز نامه موافقت ارائه دهند.

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