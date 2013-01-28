به گزارش خبرگزاری مهر، این پیکارها طی سه روز با حضور برترین چهره های کشتی روسیه در شهر کراسنویارسک برگزار شد که تیم منتخب کشتی آزاد ایران نیز در این رقابتها به میدان رفت و در نهایت با یک مدال نقره محمدرضا آذرشکیب در وزن 120 کیلوگرم به کار خود خاتمه داد.

بنا بر این گزارش رده بندی اوزان هفتگانه این رقابت‌ها که طی روزهای 6 تا 8 بهمن ماه با حضور کشتی گیرانی از 20 کشور دنیا برگزار شد به شرح زیر است:

55 کیلوگرم:

1- آرتم گبک 2- سعداله قاضی ماگمداف 3- بازار ژالساپوف(همگی از روسیه) و ماری سیتا رومی تاکا(ژاپن)

60 کیلوگرم:

1- اوپان سات 2 – الکساندر بوگومایف(هردو روسیه) 3 – دولت نیازبیکوف(قزاقستان) و نورویوکی تاکاتسوکا(ژاپن)

66 کیلوگرم:

1 - الیاس بیک بالاتوف(روسیه) 2 – برنت مت کالف(آمریکا) 3 – رسول مرتضی علی یف و اکسلید رومانوف(هر دو از روسیه)

74 کیلوگرم:

1- انور گودیف 2- صبا هوژبتی 3- کاخابر هوژبتی و رسول ژوکایف (همگی از روسیه)

84 کیلوگرم:

1- آنزور اوریشف 2- ماگومد ابراهیم‌اف 3- بخان هامر (هرسه از روسیه) و عمر ماگومداف (بلاروس)

96 کیلوگرم:

1- ولادیسلاو بایتسایف 2- آنزور بولتوکایف 3- عبدالسلام گادیسوف و یوری بلونوفسکی (همگی از روسیه)

120کیلوگرم:

1- ماگومد نوراسولوف (روسیه) 2- محمدرضا آذرشکیب (ایران) 3- الکساندر هوتسیانوفسکی (اوکراین) و فلیکس تساریکایف (روسیه)