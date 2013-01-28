پایداری مشاغل خانگی ضامن تحقق تولید ملی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تامین شرایط و امکانات کار برای همه و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر به کارند، ولی وسائل کار ندارند موید اهمیت و جایگاه ویژه اشتغال در قوانین کشور است.

با نگاه به ترکیب جمعیتی جوان کشور و از طرف دیگر ضرورت کاستن از وابستگی به درآمد نفت و همچنین با نظر قرار دادن شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باید در فکر الگوها و راه حل‎های جدید و متفاوتی بود، تا با بسترسازی مناسب مقدمات متحول کردن نظام اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را ایجاد کرد. ‏

به همت دولت و مجلس پرداخت تسهیلات کم بهره در قالب طرح مشاغل خانگی به استان ها ابلاغ شده است.

ابلاغ 27 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به خراسان جنوبی

خراسان جنوبی 27 میلیارد و 800 میلیون تومان سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی دریافت کرده که از این رقم تنها 70 درصد را پرداخت و مابقی برگشت خورده است.

حل مشکل بیکاری برنامه ای است، که نیاز به ارائه راهکارهای بلند مدت دارد، اما با ایجاد راهکارهای کوتاه مدت و میانی می توان شدت وحدت آن را در جامعه کاهش داد.

بیش از دو دهه است، که کشور به طور جدی با آن مواجه بوده و علیرغم اتخاذ راهکارهایی نظیر حمایت و توسعه بنگاه های اقتصادی هنوز نتوانسته این مشکل را که با افزایش ورود جوانان به بازار کار پیچیده تر می شود، مهار کند.

از این جمله مشاغل کوچک و متوسط مشاغل خانگی است، که هزینه بالایی را به خانواده تحمیل نمی کند و در عین حال سبب افزایش درآمد و تولید ثروت می شود.

کسب و کارهای خانگی از جمله راهکارهای مناسب برای توسعه اشتغال های خرد و متوسط به ویژه برای جمعیت وسیعی از زنان است، که دارای مهارت کافی در انجام برخی از کارها هستند، اما به دلیل بازار نامناسب اشتغال نمی توانند جذب بازار شوند.

فعالیت اقتصادی در محیط خانگی امکان مشارکت اعضای خانوار برای انجام یک فعالیت اقتصادی مشترک بوده و جلوگیری از رفت و آمدهای شهری، صرفه جویی در هزینه های اجتماعی و در کنار خانواده بودن از مزایای مشاغل خانگی است.

کسب و کار خانگی می تواند تاثیر بسزایی در تولید ملی و ارتقاء سطح خانواده ها داشته باشد.

در کشور مشاغل خانگی با وجود سابقه دیرینه در امر صنایع ‌دستی، موضوع جدیدی است که در منشور کاری وزارت کار و امور اجتماعی در دولت دهم مورد توجه خاصی‌ قرار گرفته است.

خراسان جنوبی علیرغم خشکسالی ها، دوری از مرکز و محرومیت، دارای پتانسیل های خوبی از نظر معادن غنی سنگ، صنایع، صنایع دستی و ... است که با فرآوری معادن سنگ و احیاء صنایع دستی این استان اشتغالزایی محسوسی در استان ایجاد می شود.

برگشت 30 درصد تسهیلات مشاغل خانگی خراسان جنوبی به خزانه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه سال گذشته 27 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات در قالب طرح مشاغل خانگی به استان اختصاص یافته است، گفت: پس از گذشت یک سال از تخصیص اعتبار در قالب طرح مشاغل خانگی به استان هنوز مبلغ زیادی از ین اعتبار جذب نشده و در گیر و دارهای اداری و بانکی قرار دارد.

عابدین محمدی با بیان اینکه تنها 70 درصد تسهیلات مشاغل خانگی در استان پرداخت شده است، گفت: هم اکنون 30 درصد این تسهیلات بلاتکلیف بوده و به خزانه برگشت می خورد.

وی اضافه کرد: از این تسهیلات حدود 19 میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

فراهم شدن 8000 فرصت شغلی با تسهیلات مشاغل خانگی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: این تسهیلات به هشت هزار نفر در استان پرداخت شده است.

به گفته وی برخی از این افراد بیکار بوده و دارای شغل شدند و تعدادی هم از این تسهیلات برای توسعه شغل استفاده کردند.

اختصاص 30 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در سال جاری به استان

محمدی همچنین از ابلاغ 30 میلیارد و 700 میلیون تومان تسهیلات در قالب طرح مشاغل خانگی در سال جاری به این استان خبر داد.

وی کمبود منابع بانکی و عدم تامین ضامن بانکی را از عوامل عدم پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در استان ذکر کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اهمیت پرداخت این تسهیلات و نقش آن در ایجاد مشاغل خانگی در استان، گفت: موانع پرداخت این تسهیلات به متقاضیان در استان رفع شود.