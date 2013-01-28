به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، متن پیام آیت الله محمد یزدی به شرح زیر است:
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید مجید المشعل (زید عزه)
رئیس محترم شورای اسلامی علمای بحرین
سلام علیکم
انتخاب مجدد و شایسته جنابعالی را به ریاست شورای اسلامی علمای بحرین تبریک عرض میکنم.
امروز کشور دوست و برادر بحرین شرایط حساسی را سپری میکند اما در این لحظات تاریخی ایمان به پروردگار عالم و اصرار به حاکمیت اسلام از سوی خواهران و برادران ایمانی و عزیزمان در بحرین این پیچ تاریخی را به شکوه و عظمتی بیدارگرایانه مبدل خواهد ساخت.
به راستی نقش پررنگ علما و مبلغین دین در کنار ملت باعث دلگرمی، تحکیم و تعمیق باورهای آنان خواهد شد.
دوام توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت میکنم.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی انتخاب مجدد مجید المشعل به عنوان رئیس شورای اسلامی علمای بحرین را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، متن پیام آیت الله محمد یزدی به شرح زیر است:
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