به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، متن پیام آیت الله محمد یزدی به شرح زیر است:



جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید مجید المشعل (زید عزه)



رئیس محترم شورای اسلامی علمای بحرین



سلام علیکم



انتخاب مجدد و شایسته جنابعالی را به ریاست شورای اسلامی علمای بحرین تبریک عرض می‌کنم.



امروز کشور دوست و برادر بحرین شرایط حساسی را سپری می‌کند اما در این لحظات تاریخی ایمان به پروردگار عالم و اصرار به حاکمیت اسلام از سوی خواهران و برادران ایمانی و عزیزمان در بحرین این پیچ تاریخی را به شکوه و عظمتی بیدارگرایانه مبدل خواهد ساخت.



به راستی نقش پررنگ علما و مبلغین دین در کنار ملت باعث دلگرمی‌، تحکیم و تعمیق باورهای آنان خواهد شد.



دوام توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.