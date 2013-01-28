کلنگ ساخت کارخانه گاز و گازمایع 3200 در جفیر به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی که صبح امروز دوشنبه وارد اهواز شد و بلافاصله به منطقه جفیر رفت تا کلنگ این پروژه مهم را به زمین بزند. محل اجرای این طرح که پیش از این قرار بود در 40 کیلومتری جاده اهواز - خرمشهر باشد، به درخواست شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان به سه راهی جفیر انتقال یافته است.

طرح NGL3200 یکی از بزرگترین طرحهای صنعت نفت کشور است که با اجرایی شدن آن، روزانه از سوزاندن بیش از یک میلیارد فوت مکعب گازهای همراه تولید شده از میادین یادآوران، آزادگان، جفیر و بند کرخه جلوگیری به عمل خواهد آمد.



ظرفیت کارخانه گاز و گاز مایع 3200 منطقه غرب کارون بالغ بر 500 میلیون فوت مکعب در روز (در دو واحد با ظرفیت 250 میلیون فوت مکعب در روز) است و با احداث این کارخانه، گاز سبک و شیرین در حدود 280 میلیون فوت مکعب در روز تولید می شود که مازاد میزان تزریق شده به مخازن نفتی، به خط لوله شبکه سراسری گاز شهری انتقال داده می شود.



همچنین با احداث این کارخانه، بالغ بر 72 هزار بشکه در روز مایعات گازی نیز تولید می شود که عمدتا به عنوان خوراک واحد الفین پتروشیمی به مصرف می رسد و گوگرد تولیدی از این کارخانه نیز با ظرفیت حدود 50 تن در روز، برای مصارف داخلی یا صادرات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.