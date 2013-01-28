تشکیل 214 پرونده قاچاق کالا در گمرک قشم/رشد 16 درصد واردات

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعیدی صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی که در دفتر گمرک قشم برگزار شد، در تشریح عملکرد 10 ماهه گمرک قشم و با اشاره به آمار پرونده های متشکله قاچاق بیان داشت: تعداد پرونده های متشکله قاچاق کالا در 10 ماهه اول سال جاری، 214 فقره به ارزش ریالی کل 163 میلیارد و 987 میلیون و 330 ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 94 درصد افزایش و 671 درصد رشد را نشان می دهد. عمده کالای مکشوفه شامل خودرو، پوشاک و آبمیوه است.

وی اعلام کرد: میزان واردات قطعی در این مدت از طریق گمرک قشم 16 هزار تن کالا طی 510 فقره اظهارنامه با ارزشی بالغ بر 88 میلیون و 483 هزار و 306 دلار بوده که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از حیث وزن 16 درصد کاهش و از نظر ارزش دلاری 15 درصد افزایش داشته است.

وی ظهارداشت: کالاهای عمده وارداتی به کشور عبارتند از قطعات منفصله خودرو، خودرو، روغن موتور، لوازم آرایشی بهداشتی، لوازم خانگی، (توتون، پاکت و فیلتر) جهت تولید سیگارت بیستون بوده عمدتا از کشورهای کره جنوبی، امارات متحده عربی، چین، آلمان و پاکستان وارده شده است.

سعیدی عنوان کرد: میزان صادرات قطعی در این مدت از طریق گمرک قشم 81 تن کالا با ارزش بالغ بر 318 هزار و 472 دلار بوده است که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از حیث وزن و ارزش دلاری به ترتیب 278 و 145 درصد افزایش داشته است. عمده کالاهای صادراتی شامل روغن موتور و دام زنده است.

مدیر گمرک قشم افزود: میزان درآمد وصولی گمرک قشم در 10 ماهه اول سال 91 بالغ بر 174 میلیارد و 469 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد افزایش داشته است.

وی در تشریح آمار ترانزیت خارجی در منطقه آزاد قشم بیان داشت: در این مدت بالغ بر 13 هزار و 9 تن کالای ترانزیت خارجی با ارزشی بالغ بر 252 میلیارد و 375 میلیون ریال از طریق گمرک قشم صورت گرفته که نسبت به همین مدت در سال قبل از نظر وزن و ارزش ریالی به ترتیب 15 درصد کاهش و 130 درصد افزایش داشته است. عمده این کالاها شامل لوازم خانگی، ضایعات آهن، شمش سرب و سیگار است که به کشورهای امارات، اندونزی، عراق و همچنین مناطق آزاد کیش و چابهار ترانزیت شده است.

سعیدی اضافه کرد: مجموع مسافرین ورودی و خروجی از طریق گمرک قشم در 10 ماهه اول امسال چهار میلیون و 754 هزار و 146 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، تعداد کل وسائط نقلیه ورودی و خروجی در 10 ماهه سال جاری از طریق اسکله لافت، 696 هزار و 440 دستگاه بوده که نسبت به سال قبل 18 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در ده ماهه اسمال تعداد 849 فقره اظهار نامه وردو موقت با ارزشی بالغ بر 22 میلیون و 358 هزار و 83 دلار از طریق این گمرک صورت گرفته که نسبت به زمان مشابه سال قبل به ترتیب 44 و 57 درصد کاهش داشته است. اظهار نامه های متشکله جهت خودروهای سواری ساکنین جزیره بوده که به مدت یک ماه به سرزمین اصلی وردو موقت شده است.