  1. عناوین کل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۷

تشکیل 214 پرونده قاچاق کالا در گمرک قشم/رشد 16 درصد واردات

تشکیل 214 پرونده قاچاق کالا در گمرک قشم/رشد 16 درصد واردات

قشم - خبرگزاری مهر: مدیر گمرک قشم از تشکیل 214 پرونده قاچاق کالا در گمرک جزیره قشم طی 10 ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعیدی صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی که در دفتر گمرک قشم برگزار شد، در تشریح عملکرد 10 ماهه گمرک قشم و با اشاره به آمار پرونده های متشکله قاچاق بیان داشت: تعداد پرونده های متشکله قاچاق کالا در 10 ماهه اول سال جاری، 214 فقره به ارزش ریالی کل 163 میلیارد و 987 میلیون و 330 ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 94 درصد افزایش و 671 درصد رشد را نشان می دهد. عمده کالای مکشوفه شامل خودرو، پوشاک و آبمیوه است.

وی اعلام کرد: میزان واردات قطعی در این مدت از طریق گمرک قشم 16 هزار تن کالا طی 510 فقره اظهارنامه با ارزشی بالغ بر 88 میلیون و 483 هزار و 306 دلار بوده که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از حیث وزن 16 درصد کاهش و از نظر ارزش دلاری 15 درصد افزایش داشته است.

وی ظهارداشت: کالاهای عمده وارداتی به کشور عبارتند از قطعات منفصله خودرو، خودرو، روغن موتور، لوازم آرایشی بهداشتی، لوازم خانگی، (توتون، پاکت و فیلتر) جهت تولید سیگارت بیستون بوده عمدتا از کشورهای کره جنوبی، امارات متحده عربی، چین، آلمان و پاکستان وارده شده است.

سعیدی عنوان کرد: میزان صادرات قطعی در این مدت از طریق گمرک قشم 81 تن کالا با ارزش بالغ بر 318 هزار و 472 دلار بوده است که در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از حیث وزن و ارزش دلاری به ترتیب 278 و 145 درصد افزایش داشته است. عمده کالاهای صادراتی شامل روغن موتور و دام زنده است.

مدیر گمرک قشم افزود: میزان درآمد وصولی گمرک قشم در 10 ماهه اول سال 91 بالغ بر 174 میلیارد و 469 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد افزایش داشته است.

وی در تشریح آمار ترانزیت خارجی در منطقه آزاد قشم بیان داشت: در این مدت بالغ بر 13 هزار و 9 تن کالای ترانزیت خارجی با ارزشی بالغ بر 252 میلیارد و 375 میلیون ریال از طریق گمرک قشم صورت گرفته که نسبت به همین مدت در سال قبل از نظر وزن و ارزش ریالی به ترتیب 15 درصد کاهش و 130 درصد افزایش داشته است. عمده این کالاها شامل لوازم خانگی، ضایعات آهن، شمش سرب و سیگار است که به کشورهای امارات، اندونزی، عراق و همچنین مناطق آزاد کیش و چابهار ترانزیت شده است.

سعیدی اضافه کرد: مجموع مسافرین ورودی و خروجی از طریق گمرک قشم در 10 ماهه اول امسال چهار میلیون و 754 هزار و 146 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش داشته است.

به گفته وی، تعداد کل وسائط نقلیه ورودی و خروجی در 10 ماهه سال جاری از طریق اسکله لافت، 696 هزار و 440 دستگاه بوده که نسبت به سال قبل 18 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در ده ماهه اسمال تعداد 849 فقره اظهار نامه وردو موقت با ارزشی بالغ بر 22 میلیون و 358 هزار و 83 دلار از طریق این گمرک صورت گرفته که نسبت به زمان مشابه سال قبل به ترتیب 44 و 57 درصد کاهش داشته است. اظهار نامه های متشکله جهت خودروهای سواری ساکنین جزیره بوده که به مدت یک ماه به سرزمین اصلی وردو موقت شده است.

کد مطلب 1802237

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید