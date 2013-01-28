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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

با حضور وزیر نفت/

چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت خوزستان آغاز به کار کرد

چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت خوزستان آغاز به کار کرد

اهواز - خبرگزاری مهر: چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان پیش از ظهر دوشنبه با حضور رستم قاسمی وزیر نفت در اهواز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که تا 12 بهمن ادامه دارد بیش از 150 شرکت بزرگ از سازندگان داخلی حضور دارند.

این نمایشگاه با هدف تقویت ساخت داخل و بومی سازی تجهیزات صنعت نفت به همت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و از سوی شرکت نمایشگاه های بین المللی خوزستان برگزار شد.

فراهم سازی زمینه های لازم برای ارائه توانمندی های صنعتگران، سازندگان و تامین کنندگان کالای صنعت نفت کشور همچنین شناسایی نیازهای کارفرمایان و ایجاد هم افزایی میان آنان، از جمله اهداف این نمایشگاه است.

رونمایی از 3 کالای استراتژیک ساخت داخل، امضای تفاهم نامه همکاری با سازندگان و برگزاری نشست های تخصصی راهکارهای عملی حمایت از ساخت داخل از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

در این نمایشگاه شرکت های بزرگ تولیدی، شرکتهای تابع وزارت نفت و نیز مراکز علمی و پژوهشی حضور دارند.
کد مطلب 1802240

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