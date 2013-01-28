وحدت رمز پیروزی ما بوده و خواهد بود

و اعتصموا بحبل ا.. جمیعاً و لا تفرقوا، ولادت با سعادت پیامبر بزرگوار اسلام صلی ا.. علیه و آله و سلم و فرزند برومندشان امام جعفر صادق علیه السلام و هفتة وحدت را تبریک عرض می کنم. حضرت امام (ره) در کلام رسای خود بارها فرمودند کلمة وحدت و وحدت کلمه موجب پیروزی و موفقیت است، در حقیقت در اوضاع سیاسی و بحرانی امروز دنیا رمز موفقیت ما در سایة اتحاد ملی ماست.

پیروزی ما در زمینه ها و بخشهای مختلف کشور در مقابل مستکبران، همه با هم بودن ما بوده و خواهد بود. مهمترین هدف دشمن این است که اتحاد ملی ما را بهم بشکند. هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد این برادری و اتحاد ملی را که تا به امروز با توصیه های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی داشتیم بهم بریزد. البته نقد و انتقاد سازنده از همدیگر پذیرفتن، متضمن موفقیت ماست، اما غرور و تکبر و خود بینی و خود محوری و تک روی و بی اعتنایی به دیگران سم است و ملت آگاه ما هم حرکات و کارهای ما را به دقت زیر نظر دارد و به موقع اظهار نظر می کند. با هم باشیم پیروزیم، بی هم بودن کار و امور را پیش نمی برد و همیشه از بر هم بودن باید بپرهیزیم که فاجعه است و اتحاد ملی ما را می شکند. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند.

باید بدانیم که اسلام، دین وحدت، برادری، صلح، امنیت فردی و اجتماعی است. مسئلة وحدت و انسجام بین مردم در داخل و بین امتهای اسلامی در خارج از ضروریات است. همانطور که خون موجب حیات بدن است، وحدت هم در بین مسلمین جهان از اصولی ترین کارها است. امروز جهان کفر و استکبار با همة اختلافاتی که با یکدیگر دارند، علیه اسلام و ملت ما پکپارچه می شوند، توهین - های صورت گرفته به پیامبر اکرم صلی ا.. علیه و آله و سلم و انتشار فیلم و کاریکاتورها و توهین پاپ نسبت به احکام اسلامی و تقویت و حفظ سلمان رشدی همة اینها ضرورت و لزوم اتحاد ملت های اسلامی را نشان می دهد.

آمریکا به عنوان به کشور قدرتمند که ادعای کدخدایی جهان را دارد ( نظم نوین جهانی ) بزرگترین قدرت روبروی خود را اسلام می داند. به همین جهت تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به اسلام به کار گرفته است. مقام های غربی در سالهای اخیر بارها از تشکیل امپراطوری بزرگ اسلامی ابراز ترس و واهمه کرده و اصلی ترین خطر پیش روی خود را انسجام اسلامی و اتحاد میان ملت های مسلمان قلمداد نموده اند. باید نهادهای ملی و نهادهای اسلامی مثل سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهلبیت علیهم السلام، مراسم و اجتماع عظیم مسلمین در فریضة حج، همچنین موضع گیری کشورهای اسلامی در سازمان ملل در ایجاد وحدت بین امتهای اسلامی کمک کنند و همچنین ایجاد پیمان دفاع دوستی امنیتی بین کشورهای حوزة خلیج فارس می تواند خیال کشورهای عربی را راحت کند.

با توجه به اینکه خاور میانه به عنوان کانون تصمیم گیری و تأثیر گذار در دنیا در بخشهای سیاسی و اقتصادی مطرح است عمدة گاز و نفت دنیا را تأمین می کند و می توان از این اهرم در انسجام امت اسلامی در مقابل جهان کفر بهره برد. ما به عنوان کشوری که اکثریت آن شیعه است همواره از فلسطین به عنوان یک سرزمین سنی نشین و همچنین از مسلمانان هرزه گوین حمایت کردیم و به این حمایت افتخار می کنیم و شیعه و سنی را به مانند چشم راست و چپ امتهای اسلامی می دانیم و به همین منظور هفتة وحدت از سوی رهبر کبیر انقلاب اعلام شده تا وحدت بین ملتها و دولتهای کشورهای اسلامی در مقابل جهان کفر ایجاد شود. قولوا لا اله الا ا.. تفلحوا

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حجت الاسلام ناصحی مدیر اجرایی جامعه روحانیت مبارز