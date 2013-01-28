آفریقای جنوبی و کیپ ورده به دور بعد صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آفریقای جنوبی یکشنبه شب در گروه A رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا در دیدار با مراکش به نتیجه تساوی 2 بر 2 رسید با این حال جواز صعود به دور بعدی این مسابقات را کسب کرد. "مای ماهلانگو" در دقیقه 71 و "سیابونگا سانگونی" در دقیقه 86 برای میزبان گل زدند و "عصام الادائو" (10) و "عبداله الهافیدی" (82) گل‌های مراکش را به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار این گروه کیپ ورده با نتیجه 2 بر یک مقابل آنگولا به برتری رسید. آنگولا ابتدا در دقیقه 33 توسط گل به خودی "ناندو" پیش افتاد اما "وارلا فرناندو" (81) و "هلدون" (90) گل های کیپ ورده را به ثمر رساندند.

این بازی ها امشب در گروه B بدین شرح پیگیری می شود:

* کنگو - مالی

* نیجر - غنا



رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2013 با حضور 16 تیم در آفریقای جنوبی در حال برگزاری است و 22 بهمن پایان می‌یابد.