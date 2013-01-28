به گزارش خبرنگار مهر حمید علاقه‌مندان یک شنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: 12 پروژه اصلی و ده‌ها پروژه کوچک برق‌رسانی به مناسبت دهه مبارک فجر در اصفهان در مدار قرار می‌گیرد.

وی افزود: برق‌رسانی به دو هزار و 500 واحد مسکونی در منطقه اطشاران اصفهان، ایجاد روشنایی در خیابان آیت، احداث شبکه فشار متوسط و ضعیف در خیابان وحید اصفهان، ساخت و تجهیز 30 باب پست زمینی و هوایی در مناطق صنعتی و مسکونی شمال غرب، نصب 9 دستگاه کلید قطع‌کننده20 کیلو ولت در منطقه صنعتی محمودآباد و حسین‌آباد و ایجاد روشنایی در خیابان‌های شهید شهبازی و عادل‌پور از جمله 12 پروژه‌اصلی شرکت توزیع برق اصفهان به مناسبت دهه فجر است.

راه‌اندازی سامانه پرداخت قبوض تلفنی شرکت توزیع برق اصفهان

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق اصفهان تصریح کرد: در راستای ارتقای خدمات شرکت توزیع شبکه برق اصفهان به مردم امسال شاهد افتتاح سامانه سمیع با شماره تلفن 8121 هستیم که پاسخگویی و راهنمایی‌های متقاضیان را به صورت غیرحضوری از طریق این سامانه انجام می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به شرایط خاصی که مجموعه صنعت برق کشور با آن روبروست، تاکید کرد: با وجود مشکلات تحریم و افزایش قیمت‌ها شرکت توزیع برق اصفهان تا به حال به پروژه‌های خود را دنبال کرده و یکایک آنها را به مرحله بهره‌برداری رسانده است.

کسب رتبه نخست جشنواره شهید رجایی توسط شرکت برق اصفهان

علاقه‌ندان اضافه کرد: بدین لحاظ امسال در ارزیابی مجموعه 40 شرکت توزیع برق در جشنواره شهید رجایی در حوزه منابع انسانی موفق به کسب رتبه نخست شدیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در کل کشور 28 میلیون مشترک برق وجود دارد، اظهار داشت: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با نزدیک به یک میلیون مشترک در حدود 3.5 درصد از مشترکان ایرانی را برق‌رسانی می‌کند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان تاکید کرد: شرکت توزیع اصفهان در ارتباط با کاهش تلفات جزو سه شرکت برتر ایران است که با 8.6 درصد تلفات ، کمترین میزان تلفات را در میان شرکت‌های توزیع برق دارد.

اصفهان کمترین میزان برق غیرمجاز را در کشور دارد

علاقه‌مندان تصریح کرد: با توجه به اینکه مردم اصفهان به لحاظ فرهنگ‌های دینی و ارزش‌های دینی بسیار معتقدند کمترین میزان برق غیرمجاز را در سطح کشور داشتیم.

وی با بیان اینکه امسال کمترین میزان شکایت و مشکلات ناشی از خرابی و فرسودگی شبکه برق وجود داشته است، ادامه داد: اصفهان نخستین شهری است که سامانه 1821 (مرکز سمیع) برای مراجعه یا پاسخگویی غیر حضوری در ان راه‌اندازی شده است و به زودی وزارت نیرو ان را برای دیگر شرکت‌ها نیز اجرایی می‌کنند.

رونمایی از سامانه پرداخت تلفنی قبوض

به گزارش مهر امروز سامانه پرداخت تلفنی قبوض با شماره 1521 که مراحل آزمایشی خود را طی دو ماه پشت سر گذاشته با حضور خبرنگاران رونمایی شد و آغاز به کار رسمی این سامانه نیز اعلام می‌شود.

در این سامانه مشترک با وارد کردن شماره شناسایی قبض به مرکز محاسبات شرکت توزیع برق متصل شده و سامانه به طور خودکار مبلغ قبض را بیان و پس از دریافت تایید شماره کارت بانکی را درخواست می‌کند.

زمانی که مشترک یک بار با این شماره تماس بگیرد شماره وی در در سیستم ذخیره شده و در دفعات بعدی تماس دیگر نیاز به وارد کردن کد شناسایی و شماره کارت نیست و تنها تایید پرداخت و وارد کردن کد کارت لازم است.