دولت نمایشگاه "دستاوردهای نظام در پرتو قانون اساسی" برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این نمایشگاه به مدت چهار روز از تاریخ 16 تا 19 بهمن دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در پرتو قانون اساسی از سوی دستگاههای اجرایی در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد .

بر اساس تصمیم مسئولان اجرایی نمایشگاه ،نشستهای علمی،تخصصی با موضوعات فرهنگ و ارزشهای اسلامی وسبک زندگی ایران اسلامی؛اقتصاد اسلامی در پرتو حقوق اساسی ؛اصول سیاستهای خارجی در قانون اساسی ؛مشارکت مردمی و مردم سالاری دینی در قانون اساسی در طول بر پایی نمایشگاه برگزار می شود .

بر این اساس دستگاههای اجرایی نشستهای علمی و کاربردی و کارگاه های تخصصی در ایام بر پایی نمایشگاه برگزار می کنند.

همچنین ،کلیه دستگاه های اجرایی با توجه به نظر رئیس جمهور مبنی بر ایجاد ارتباط مردمی موظفند بخش هایی را جهت ایجاد ارتباط مردمی در ایام نمایشگاه تدبیر کنند و نسبت به حضور مسئولین هر دستگاه و پاسخگویی به مردم اقدام لازم را به عمل آورند.

لازم به ذکر است ؛ وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ،وزارت امور اقتصاد و دارایی ،وزارت امور خارجه و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنوان مسئول تشکیل کمیته برای هماهنگی و اقدامات لازم در خصوص بر پایی این نمایشگاه معرفی شده اند.

همچنین کمیته ای مرکب از نماینده دفتر رئیس جمهور ، نماینده معاونت اجرایی قانون اساسی ، نماینده معاونت بر نامه ریزی و نظارت راهبردی ، نماینده معاونت مدیریت و توسعه سرمایه انسانی و نماینده هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل می شود؛ تا نسبت به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی گزارشی را تهیه و بر ترینهای نمایشگاه را معرفی کنند.