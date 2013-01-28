به گزارش خبرنگار مهر، حمید علاقهمندان یکشنبه شب در نشست پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه در پاسخ سوالی درباره اقدامات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در حوزه سلامت اظهار داشت: در این ارتباط یک موضوع ایمنی شبکههای در برق است که اولویت نسخت ماست و دیگری اِرت کردن شبکهها برای ممانعت از برقگرفتگی است.
وی افزود: با محاسبات لازم بسته به نوع محیط هر چند پایه برق دارای یک ارت است و در حال تعامل درباره این مسئله هستیم که برای تابلوهای برق در منازل نیز اِرت در نظر گرفته شود.
300 هزار مشترک اصفهانی کنتور دیجیتالی دارند
مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درباره زمان دیجیتالی شدن تمام کنتورهای برق اصفهان گفت: از930 هزار مشترک برق اصفهان 300 هزار تا به صورت دیجیتالی درآمده است و بقیه موارد نیز به مرور در طی سالهای آینده دیجیتالی میشود.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به عدم تأمین بودجه لازم و به لحاظ بهرهوری این مسئله در اولویت برنامههای وزارتخانه قرار ندارد اما در صورت خرابی کنتور به طور حتم تعویض آن به دیجیتالی انجام میشود.
در توزیع صنعت برق به خودکفایی رسیدهایم
علاقهمندان تصریح کرد: در صنعت برق سه بخش تولید، انتقال و توزیع وجود دارد که در بخش توزیع صنعت برق خودکفایی 100 درصد رسیدهایم.
وی ادامه داد: تحریمها در خدمترسانی شرکت توزیع برق اصفهان تأثیر نداشته است اما افزایش قیمتها و تورم ماههای اخیر باعث کندی تعدادی از پروژههای این شرکت از جمله واگذاری انشعابات و قرائت از راه دور مشترکان این شرکت شده است.
اصفهان دارای برترین وضعیت روشنایی معابر شهری
مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان دارای بهترین وضعیت روشنایی معابر شهری است، تاکید کرد: شهرداری و شرکت توزیع برق اصفهان با همکاری یکدیگر اصفهان را به یکی از برترین شهرها در زمینه روشنایی معابر تبدیل کردهاند.
وی ادامه داد: این نکته در این زمینه قابل تذکر است که از دیدگاه مدیریت مصرف نگهداری روشنایی اولویت نخست در وزارت نیرو است و توسعه روشنایی مباحث آخر را تشکیل میدهد.
لزوم گسترش شبکههای زیرزمینی برق
علاقهمندان با اشاره به لزوم گسترش شبکههای زیرزمینی برق بیان داشت: با وجود اینکه کابلی کردن و زمینی کردن شبکهها هزینه زیادی در بر دارد اما برای زمینی کردن شبکههای جدید برق از صفه تا شمال شهر کانالهایی احداث شده است و به کمک شهرداری در حال گسترش زمینیسازی شبکههای برق در قسمتهای بیرون از شهر نیز هستیم.
اصفهان و مشهد پیشتاز در زمینه کنترل از راه دور کنتور برق
وی درباره کنترل از راه دور برق در اصفهان گفت: این موضوع حرکتی نو در ایران محسوب میشود و دو شهر مشهد و اصفهان در این زمینه پیشتاز هستند.
مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان افزود: در این میان از هشت هزار و 500 مشترک دیماندی (صنعتی با بار بالا) که 57 تا 60 درصد مصرف برق توسط آنها صورت میگیرد چهار هزار و 400مشترک کنتورشان از راه دور قرائت میشود.
وی تاکید کرد: در حال طراحی سامانهای هستیم تا بتوانیم با تبادل اطلاعات درباره میزان مصرف مشترکان به مدیریت مصرف آنها کم کنیم.
کاهش توان اعتباری شرکت توزیع برق پس از هدفمندسازی یارانهها
علاقهمندان با اشاره به هدفمندی یارانهها تاکید کرد: توان اعتباری ما برای بازسازی شبکهها از قبل کمتر شده است چرا که پیش از اجرای این طرح متوسط هر کیلوواتی برق 18تا 20 تومان محاسبه میشد که گرچه پس از هدفمندی به 43 تومان رسید به دلیل اجرا نشدن مرحله دوم و سوم این طرح کشور با افزایش قیمت روبرو شد.
وی در ادامه با اشاره به طلب های شرکت توزیع برق گفت: بدهکارترین مشترکان جزء ارگانهای دولتی محسوب میشوند و مجموع مطالبات ما در حوزه انرژی برق 12 میلیارد تومان است که 80 درصد آن مربوط به 50 تا 60 مشترک ماست.
نظر شما